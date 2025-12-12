Chuẩn bị chu đáo Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2025–2026

Ngày 12/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 11274/KH-UBND về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2025–2026 tại tỉnh.

Địa điểm thi tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/12/2025 tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Mục đích tổ chức thành công Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2025-2026 tại tỉnh Phú Thọ theo đúng Quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, công tác quản lý tại các nhà trường. Đồng thời, phát hiện người học có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng, đào tạo nhân tài; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế...

Hội đồng coi thi tổ chức 2 buổi thi: Ngày 25/12/2025 thi viết đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 26/12/2025 thi viết đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Thời gian làm bài buổi thi viết và thi môn Tin học là 180 phút. Buổi thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga sẽ thi lần lượt từng thí sinh, mỗi thí sinh 10 phút (5 phút chuẩn bị, 5 phút tiếp theo trả lời và ghi âm). Kỳ thi năm nay có 273 thí sinh dự thi ở 12 môn, tổ chức tại 16 phòng thi, Hội đồng coi thi khoảng 60 người.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Viễn thông Phú Thọ, Công ty Điện lực Phú Thọ... chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và phương án tổ chức tốt kỳ thi.

Hiền Mai