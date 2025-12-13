Dự kiến thêm 4 nhóm giáo viên được tuyển thẳng, hưởng ưu đãi đặc biệt

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo bổ sung thêm các trường hợp được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo.

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo để lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 19/12.

Giáo viên và học sinh tại Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Dự thảo quy định 5 nhóm được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng. Trong đó, ngoài trường hợp là người có tài năng theo quy định của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đề xuất thêm 4 nhóm, gồm:

- Người có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống phù hợp với nghề dạy học theo quy định của Chính phủ; người có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, người được phong tặng một trong các danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú” trở lên. (1)

- Người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các ngành, nghề học khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành, nghề chuyên môn đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. (2)

- Người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. (3)

- Người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó. (4)

Theo dự thảo, người thuộc 4 nhóm này sẽ được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo.

Đối với nhóm (1), sau khi tiếp nhận, cá nhân sẽ được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên, được xếp lương và hưởng đầy đủ chế độ theo vị trí việc làm.

Nhóm (2) được hưởng phụ cấp bằng 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước từ ngân sách nhà nước.

Nhóm (3) được hưởng đầy đủ chính sách dành cho người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Sau 2 năm tiếp nhận và hoàn thành tập sự, nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn và có thể được xét các hình thức khen thưởng theo quy định.

Nhóm (4) được hưởng phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận. Sau 2 năm và hoàn thành tập sự (nếu có), nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước.

Các nhóm này ngoài các chế độ, chính sách được hưởng quy định theo Nghị định khi được thông qua ban hành, còn được hưởng các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật, quy định của địa phương và cơ sở giáo dục.

Nguồn vietnamnet.vn