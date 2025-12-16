Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên

Ngày 15/12, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 80/KH-SGD&ĐT về việc triển khai Tiểu dự án 3 “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên (HSSV) giai đoạn 2025-2030” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tiểu phẩm “Lời cảnh tỉnh” tuyên truyền phòng, chống ma túy sinh động được học sinh Trường THPT Phong Châu đón nhận.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% cơ sở giáo dục ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. 100% cơ sở giáo dục thực hiện ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán chất ma túy đối với HSSV. 100% cán bộ, nhà giáo phụ trách công tác phòng, chống ma túy được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng. Tối thiểu 20% HSSV được tham gia hoạt động trực tiếp về giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy. Hưởng ứng, tổ chức ít nhất 1 cuộc thi cấp tỉnh về tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy cho học sinh phổ thông.

Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy cho HSSV tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ GD&ĐT triển khai áp dụng các bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng, chống ma túy do Bộ xây dựng cho HSSV. Cử giáo viên, đội ngũ cốt cán tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức; tổ chức tập huấn đại trà, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục phổ thông...

Hiền Mai