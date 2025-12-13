Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 kỷ niệm 58 năm thành lập, 50 năm đào tạo tại Xuân Hoà

Ngày 13/12, Trường Đại học sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm thành lập, 50 năm đào tạo tại Xuân Hoà.

Tới dự có các đồng chí: Ngô Thị Doãn Thanh - nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT; lãnh đạo một số cục, vụ, viện thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các trường đại học, học viện, một số trường cao đẳng; đại diện một số tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đối tác và các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường qua các thời kỳ.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trường ĐHSP Hà Nội 2

Trong 58 năm xây dựng, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã trải qua hai giai đoạn phát triển quan trọng. Giai đoạn đầu (từ 1967 đến 1975), Trường có những đóng góp xứng đáng trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “kháng chiến” và “kiến quốc”; Trường đã đào tạo được hàng ngàn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nhiều cán bộ, sinh viên nhà trường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của đất nước.

Giai đoạn từ năm 1975 đến nay, với hành trình lịch sử 50 năm đào tạo tại Xuân Hòa, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã có những nỗ lực vượt bậc, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đạt được những thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, với vị thế là một trong các trường đại học sư phạm chủ chốt của cả nước, Trường đã tích cực, chủ động thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Nhà trường đã triển khai hiệu quả các chương trình công tác lớn của ngành giáo dục như đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số, đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục. Trường đã có những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, tổ chức; thực hiện việc quản trị, quản lí nhà trường theo hướng hiện đại; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ, viên chức đáp ứng cơ cấu, số lượng, trình độ chuyên môn theo Chiến lược phát triển nhà trường; có những đóng góp to lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các thế hệ nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tốt nghiệp của Trường đã và đang làm việc, cống hiến trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học xuất sắc, giảng viên, giáo viên giỏi, cán bộ khoa học - kỹ thuật ưu tú, nhà quản lý, sản xuất và kinh doanh giỏi, nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố và nhiều cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao hành trình nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh, sáng tạo và những thành tựu nổi bật Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, từ yêu cầu cấp thiết của việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đồng chí đề nghị nhà trường cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm của Đảng: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”; đào tạo đội ngũ giáo viên, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất và năng lực nổi trội, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng thích ứng cao và luôn mang tinh thần đổi mới sáng tạo.

Trường cần tiếp tục đổi mới quản trị đại học, triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, đổi mới tư duy quản lý, tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy; tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; thực hiện tốt cam kết xã hội, cập nhật tri thức tiên tiến, hiện đại; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ và sức khỏe, chăm lo bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho người học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và những đòi hỏi đa dạng về nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế ở chiều sâu; thực hiện tốt đồng thời ba mục tiêu - giá trị cốt lõi của nhà trường: Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập.

Trong giai đoạn nhiều cơ hội và thách thức hiện nay, nhà trường cần tập trung rất cao và tranh thủ các nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trường cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế song vẫn phải quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng khó khăn, đẩy mạnh thực hiện liên kết vùng nhằm góp phần quan trọng hơn nữa vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Thuý Hường