Trường THPT Cẩm Khê: Nơi khởi nguồn tri thức và hành trình vươn tới tương lai

Trường THPT Cẩm Khê - ngôi trường giàu truyền thống của xã Cẩm Khê đã trải qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, trở thành điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Với tinh thần đổi mới, nỗ lực và khát vọng vươn lên, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh vừa có tri thức, vừa có phẩm chất toàn diện. Bước vào năm học mới 2025-2026, thầy và trò Trường THPT Cẩm Khê tiếp tục khẳng định quyết tâm tạo nên những dấu ấn mới trong hành trình tri thức.

Giờ học của thầy và trò Trường THPT Cẩm Khê

Năm học 2024-2025, tập thể thầy và trò Trường THPT Cẩm Khê đã nỗ lực bứt phá và gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường giành 64/67 giải, đạt tỷ lệ 95,5%, xếp thứ 5 toàn tỉnh, một kết quả phản ánh rõ chất lượng đào tạo của các đội tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tiếp tục ghi nhận dấu mốc quan trọng khi nhà trường đạt tỷ lệ đỗ 100%; trong đó, môn Lịch sử đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Đặc biệt, có 35 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi đại học, cho thấy sự cố gắng bền bỉ của cả thầy và trò trong quá trình học tập, ôn luyện. Nhà trường còn được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, các tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 12 cán bộ, giáo viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và chất lượng chuyên môn của đội ngũ nhà giáo Trường THPT Cẩm Khê.

Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường THPT Cẩm Khê

Năm học 2025-2026, Trường THPT Cẩm Khê lựa chọn chủ đề “Kỷ cương Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong công tác dạy và học. Nhà trường tiếp tục duy trì môi trường giáo dục nghiêm túc, hiện đại, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn quan trọng của năm học này là triển khai học 2 buổi/ngày cho toàn bộ học sinh. Đây là điều kiện để các em có thêm thời gian củng cố kiến thức, tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng sống và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

Trường THPT Cẩm Khê đạt chuẩn Quốc gia

Thầy giáo Tạ Minh Đức - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2025-2026 là thời điểm quan trọng để nhà trường tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ cương nhưng đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự sáng tạo của giáo viên và học sinh. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày giúp chúng tôi tạo ra môi trường rèn luyện toàn diện hơn, hỗ trợ học sinh phát triển năng lực cá nhân, kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy học, coi đây là công cụ quan trọng để học sinh tiếp cận tri thức mới, nâng cao khả năng tự học và hội nhập quốc tế”.

Song song với đó, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy; đẩy mạnh giáo dục STEM, văn hóa đọc, giáo dục ngoại ngữ... nhằm hình thành cho học sinh năng lực hội nhập và tư duy công dân toàn cầu.

Nhà trường luôn xác định sự đồng hành của phụ huynh là yếu tố quan trọng trong giáo dục toàn diện. Việc phối hợp trong quản lý, hỗ trợ học tập và xây dựng môi trường học đường lành mạnh sẽ giúp học sinh phát triển hài hòa cả về tri thức, phẩm chất và kỹ năng. Trường THPT Cẩm Khê kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, đặc biệt là ma túy, bạo lực học đường, thuốc lá và thuốc lá điện tử. Các nội dung giáo dục an toàn giao thông, pháp luật, kỹ năng sống tiếp tục được triển khai sâu rộng để hình thành cho học sinh lối sống chuẩn mực và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 64 năm qua cùng tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Trường THPT Cẩm Khê bước vào năm học 2025-2026 với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Thầy và trò nhà trường tin tưởng rằng mỗi học sinh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện bản lĩnh, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương để trở thành những công dân trí tuệ, nhân ái và trách nhiệm.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm và khát vọng vươn lên, Trường THPT Cẩm Khê sẽ tiếp tục tỏa sáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Hạnh Thúy