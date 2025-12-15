6 thức uống giảm ho “cực nhạy” giúp dứt cơn ho dai dẳng mùa đông ngay tại nhà

Những cơn ho dai dẳng do thời tiết lạnh là nỗi ám ảnh với nhiều người. 6 thức uống giảm ho từ thiên nhiên sau đây là một giải pháp hỗ trợ giúp làm dịu cổ họng và tăng đề kháng cho cơ thể.

Thức uống giảm ho là giải pháp tại nhà đơn giản nhưng hiệu quả để đối phó với sự phiền toái do những cơn ho dai dẳng gây ra, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh và ẩm ướt.

Các loại đồ uống này thường được dùng ấm, ưu tiên thành phần tự nhiên như gừng, mật ong, chanh đào... Công dụng chính của chúng là làm dịu kích ứng cổ họng, kháng khuẩn, giảm viêm và hỗ trợ long đờm nhanh chóng, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với việc để cơ thể tự chống chọi.

1. Nước mật ong và chanh - thức uống làm dịu cổ họng, giảm ho

Nước mật ong và chanh là thức uống uống giảm ho cổ điển.

Mật ong và chanh là một sự kết hợp cổ điển khi nói đến việc chống lại cơn ho. Mật ong, với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, có thể giúp làm dịu cổ họng và giảm ho. Chanh giàu vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch và giúp phá vỡ chất nhầy.

Cho một thìa mật ong với nước cốt 1/4 quả chanh trong một cốc nước ấm (150 ml). Uống nước mật ong và chanh hai lần một ngày để giúp giảm ho, làm dịu cổ họng.

2. Trà gừng ấm

Gừng là một biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả. Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của gừng đặc biệt hiệu quả chống lại các cơn ho do nhiễm trùng hoặc viêm.

Để pha trà gừng, hãy đun sôi vài lát gừng tươi trong nước khoảng 10 phút. Có thể thêm một chút mật ong và một lát chanh để tăng thêm hương vị và lợi ích. Nhấp ngụm trà này vài lần một ngày để giúp giảm ho và làm dịu cổ họng.

3. Nghệ pha với sữa ấm

Nghệ được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, là một phương thuốc truyền thống cho bệnh ho và cảm lạnh. Đơn giản chỉ cần đun nóng một cốc sữa và khuấy một thìa cà phê bột nghệ vào. Uống ly sữa nghệ ấm này trước khi đi ngủ giúp giảm viêm, ho và tăng cường khả năng miễn dịch.

4. Tỏi và mật ong

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên có thể giúp chống lại nhiễm trùng và giảm ho. Khi kết hợp với mật ong, nó tạo ra một phương thuốc mạnh mẽ. Nghiền vài tép tỏi và trộn chúng với mật ong. Để hỗn hợp ngâm trong vài giờ. Uống một thìa cà phê hỗn hợp này một hoặc hai lần một ngày. Nó có thể có mùi vị mạnh nhưng hiệu quả trong việc chống lại cơn ho.

5. Trà húng quế

Trà húng quế có thể giúp làm sạch chất nhầy, giảm viêm từ đó giúp giảm ho.

Húng quế có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và kháng virus, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để điều trị ho. Để chuẩn bị trà húng quế, hãy ngâm một nắm lá húng quế tươi trong nước sôi khoảng 5 - 7 phút. Lọc và uống loại trà này một hoặc hai lần một ngày. Trà húng quế có thể giúp làm sạch chất nhầy, giảm viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể.

6. Nước ấm

Duy trì đủ nước, đặc biệt là uống nước ấm đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cơn ho. Uống nhiều nước suốt cả ngày giúp giữ ẩm cho niêm mạc họng, giảm khô rát và kích ứng gây ra cơn ho, giúp làm loãng đờm (chất nhầy) tích tụ trong đường hô hấp, khiến cơ thể dễ dàng tống chúng ra ngoài hơn.

Hơn nữa, nước ấm giúp cơ thể bù nước, tạo điều kiện cho hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Kết hợp các loại thực phẩm có đặc tính làm dịu và chống viêm vào chế độ ăn uống như súp ấm, cháo ấm.

Lời khuyên: Các loại thức uống có thể hiệu quả đối với các cơn ho nhẹ đến trung bình nhưng các triệu chứng nghiêm trọng cần được bác sĩ kiểm tra. Nếu bị sốt cao, khó thở, hoặc nếu cơn ho kéo dài hơn vài tuần, phải đi khám để loại trừ các tình trạng nghiêm trọng hơn. Các biện pháp khắc phục tại nhà không thay thế cho thuốc và chỉ là để giảm nhẹ tức thời, do đó nhất định phải tham khảo ý kiến bác sĩ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

