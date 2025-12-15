5 loại quả màu đỏ giúp tim khỏe mạnh

Anh đào, dâu tây, mâm xôi, cà chua và lựu giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, hạ huyết áp, bảo vệ tim mạch.

Để giữ cho trái tim luôn vui vẻ và khỏe mạnh, đôi khi giải pháp đơn giản nhất lại nằm ngay trong giỏ trái cây của bạn. Hãy tạm gác những viên uống bổ sung đắt tiền: thiên nhiên đã gói gọn những dưỡng chất bảo vệ tim mạch mạnh mẽ bên trong những loại trái cây có màu đỏ rực rỡ.

Những quả màu đỏ này chứa đầy chất chống oxy hóa, vitamin và các hợp chất tự nhiên giúp chống lại chứng viêm, hạ huyết áp và tăng cường lưu lượng máu. Chúng có hương vị tuyệt vời và cực kỳ dễ dàng để thêm vào thói quen hàng ngày.

Dù thích ăn tươi, xay sinh tố hay trộn salad, những loại quả này đều có thể tạo nên điều kỳ diệu cho sức khỏe tim mạch của bạn.

Anh đào

Anh đào (cherry) đặc biệt là loại anh đào chua, chứa nhiều anthocyanins - chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và stress oxy hóa, cả hai đều có liên quan đến bệnh tim. Các báo cáo nhấn mạnh rằng anh đào có thể giúp hạ huyết áp và cải thiện mức cholesterol, khiến chúng trở thành một cách ngon miệng để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dâu tây

Dâu tây rất giàu polyphenols và vitamin C, cả hai đều được biết đến là hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh và giảm cholesterol LDL (có hại). Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ dâu tây thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, đặc biệt khi được ăn ít nhất một lần mỗi tuần.

Mâm xôi

Mâm xôi chứa sự kết hợp của anthocyanins, axit ellagic và chất xơ, tất cả đều giúp bảo vệ tim của bạn bằng cách giảm viêm và stress oxy hóa.

Mayo Clinic lưu ý rằng các loại quả mọng, bao gồm mâm xôi, có thể giúp cải thiện chức năng mạch máu và hạ huyết áp.

Cà chua

Cà chua là một nguồn nổi bật của lycopene, một sắc tố đỏ và chất chống oxy hóa đã được liên kết với việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu gợi ý rằng chế độ ăn giàu lycopene có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ bằng cách bảo vệ mạch máu và giảm cholesterol xấu.

Lựu

Lựu chứa đầy polyphenol và punicalagins, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm huyết áp và bảo vệ chống lại xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch). Các chuyên gia ủng hộ vai trò của quả lựu trong việc giảm viêm và cải thiện chức năng tim.

