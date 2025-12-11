Y tế
Sau sốt xuất huyết ăn uống thế nào để mau phục hồi sức khỏe?

Sốt xuất huyết là một căn bệnh gây suy kiệt nặng nề cho cơ thể. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi kéo dài, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để tái tạo tế bào, củng cố hệ miễn dịch và lấy lại năng lượng.

Chế độ ăn ưu tiên để phục hồi sức khỏe sau sốt xuất huyết

Một chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp hồi phục nhanh hơn mà còn giảm thiểu nguy cơ mệt mỏi kéo dài hoặc các vấn đề tiêu hóa sau sốt xuất huyết.

Giai đoạn phục hồi sau sốt xuất huyết cần tập trung vào việc bổ sung các chất dinh dưỡng dễ hấp thu, giàu protein, vitamin và khoáng chất để bù đắp những tổn thất đã xảy ra trong cơ thể.

Bổ sung protein dễ tiêu hóa

Protein là vật liệu cơ bản để xây dựng và sửa chữa các mô, cơ bắp đã bị suy yếu trong thời gian bị bệnh. Hơn nữa, protein còn là thành phần chính tạo nên các kháng thể và enzyme, đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi hệ miễn dịch.

Thực phẩm ưu tiên: Thịt nạc (thịt gà, thịt bò), trứng, cá (cá hồi, cá thu), sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai.

Lưu ý: Nên chế biến dưới dạng mềm, lỏng như cháo thịt, súp, canh hoặc hấp để dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho gan và dạ dày.

Sau sốt xuất huyết ăn uống thế nào để mau phục hồi sức khỏe?

Sau sốt xuất huyết, người bệnh cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm lành mạnh để sức khỏe mau hồi phục.

Tăng cường vitamin và khoáng chất

Các vi chất thiết yếu giúp cơ thể hoàn thành các chức năng sinh hóa quan trọng và tăng cường sức đề kháng.

- Vitamin C: Giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa và hỗ trợ phục hồi thành mạch máu.

Nguồn bổ sung tốt nhất là cam, quýt, bưởi, kiwi, ổi, dâu tây, cà chua.

- Vitamin nhóm B: Đặc biệt vitamin B6, vitamin B9 (acid folic) và vitamin B12, cần thiết cho quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và phục hồi chức năng thần kinh.

Vitamin nhóm B có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, thịt đỏ, trứng, sữa.

- Kẽm: Giúp mau lành vết thương, phục hồi niêm mạc và củng cố hệ thống miễn dịch.

Nguồn bổ sung: Hải sản, thịt nạc, hạt bí.

- Sắt: Là yếu tố rất quan trọng để tái tạo tế bào máu, bù đắp cho lượng máu bị mất nếu có xuất huyết.

Nguồn bổ sung: Thịt bò, gan, rau xanh đậm.

Carbohydrate phức hợp và chất béo lành mạnh

Đây là nguồn cung cấp năng lượng ổn định, giúp giảm cảm giác mệt mỏi và uể oải sau bệnh.

- Carbohydrate phức hợp: Gạo lứt, yến mạch, khoai lang, khoai tây cung cấp năng lượng từ từ, ổn định đường huyết.

  • Chất béo lành mạnh: Các acid béo omega-3 (có trong cá béo, dầu ô liu, hạt óc chó) có tác dụng chống viêm, hỗ trợ chức năng não và tim mạch, giúp giảm các cơn đau nhức và viêm nhiễm còn sót lại.

    Bù nước và điện giải

    Dù đã qua giai đoạn cấp tính, cơ thể vẫn cần một lượng lớn nước và điện giải để đào thải độc tố và phục hồi các chức năng cơ bản.

    Nên uống đủ 2 - 2,5 lít nước lọc ấm mỗi ngày.

    Ngoài ra có thể uống nước dừa, nước ép trái cây. Đây là cách tuyệt vời để bù khoáng chất và điện giải tự nhiên.

    Nước cháo loãng, canh, súp: Giúp bổ sung dinh dưỡng và nước cùng lúc.

    Chế độ ăn uống tổng thể cần lưu ý

    - Chia nhỏ bữa ăn: Ăn 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày thay vì 3 bữa lớn để hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng, hấp thu tối đa dưỡng chất.

    - Thức ăn mềm, dễ nuốt: Ưu tiên cháo, súp, canh, sữa chua trong tuần đầu tiên sau khi hết sốt.

    Các thực phẩm không nên ăn sau sốt xuất huyết

    Trong quá trình phục hồi, bệnh nhân cần tránh các loại thực phẩm có thể gây kích ứng, khó tiêu hóa hoặc làm suy giảm chức năng gan, khiến cơ thể mất thêm thời gian và năng lượng để xử lý.

    Thức ăn quá nhiều dầu mỡ, cay nóng

    - Thực phẩm chiên rán: Đồ ăn nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, các món xào nhiều dầu mỡ gây áp lực lớn lên dạ dày, gan và mật, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

    - Thực phẩm cay nóng: Ớt, tiêu, tỏi, gừng (dùng quá nhiều) có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây khó tiêu, tiêu chảy.

    Thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh

    Các loại thực phẩm đóng hộp, mì gói, xúc xích, thịt nguội, bánh kẹo công nghiệp thường chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia, muối và đường hóa học. Các chất này không cung cấp đủ dinh dưỡng phục hồi mà còn gây thêm gánh nặng cho gan và thận, vốn đang phải làm việc để đào thải các chất độc sau bệnh.

    Sau sốt xuất huyết ăn uống thế nào để mau phục hồi sức khỏe?

    Nên chọn cách chế biến mềm giúp dễ tiêu hóa.

    Đồ uống có gas, cà phê và rượu bia

    - Đồ uống có gas và nhiều đường: Chứa acid photphoric, có thể gây mất khoáng chất và làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng. Lượng đường cao cũng dễ gây đầy hơi.

    - Cà phê và rượu bia: Đây là những chất kích thích và lợi tiểu, có thể gây mất nước, làm giảm chất lượng giấc ngủ và cản trở quá trình phục hồi của cơ thể, đặc biệt rượu bia còn gây độc cho gan.

    Thức ăn quá lạnh hoặc quá nóng

    Nhiệt độ quá mức của thực phẩm có thể gây kích ứng cổ họng và dạ dày, vốn đang nhạy cảm sau khi bị virus tấn công. Nên ăn thức ăn ở nhiệt độ phòng hoặc ấm vừa phải.

    Thực phẩm có tính acid cao (ngoại trừ trái cây giàu vitamin C)

    Một số thực phẩm như dưa muối, cà muối, dấm... có tính acid cao có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, không tốt cho người đang có hệ tiêu hóa yếu.

    Phục hồi sau sốt xuất huyết là một quá trình cần sự kiên nhẫn và chăm sóc đúng cách. Chế độ dinh dưỡng nên tập trung vào các thực phẩm giàu protein dễ tiêu hóa, vitamin, khoáng chất và luôn đảm bảo bù đủ nước. Đồng thời, kiêng khem các thực phẩm kích thích, khó tiêu và độc hại sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sức đề kháng và thể lực.

    Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ chất lượng và việc nghỉ ngơi đầy đủ là điều kiện tiên quyết cho sự phục hồi hoàn toàn. Hạn chế làm việc nặng, tránh căng thẳng và đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể có thời gian tự chữa lành tối ưu nhất.

Theo Suckhoedoisong.vn

