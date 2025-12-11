Sau sốt xuất huyết ăn uống thế nào để mau phục hồi sức khỏe?

Sốt xuất huyết là một căn bệnh gây suy kiệt nặng nề cho cơ thể. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi kéo dài, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để tái tạo tế bào, củng cố hệ miễn dịch và lấy lại năng lượng.

Chế độ ăn ưu tiên để phục hồi sức khỏe sau sốt xuất huyết

Một chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp hồi phục nhanh hơn mà còn giảm thiểu nguy cơ mệt mỏi kéo dài hoặc các vấn đề tiêu hóa sau sốt xuất huyết.

Giai đoạn phục hồi sau sốt xuất huyết cần tập trung vào việc bổ sung các chất dinh dưỡng dễ hấp thu, giàu protein, vitamin và khoáng chất để bù đắp những tổn thất đã xảy ra trong cơ thể.

Bổ sung protein dễ tiêu hóa

Protein là vật liệu cơ bản để xây dựng và sửa chữa các mô, cơ bắp đã bị suy yếu trong thời gian bị bệnh. Hơn nữa, protein còn là thành phần chính tạo nên các kháng thể và enzyme, đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi hệ miễn dịch.

Thực phẩm ưu tiên: Thịt nạc (thịt gà, thịt bò), trứng, cá (cá hồi, cá thu), sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai.

Lưu ý: Nên chế biến dưới dạng mềm, lỏng như cháo thịt, súp, canh hoặc hấp để dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho gan và dạ dày.

Sau sốt xuất huyết, người bệnh cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm lành mạnh để sức khỏe mau hồi phục.

Tăng cường vitamin và khoáng chất

Các vi chất thiết yếu giúp cơ thể hoàn thành các chức năng sinh hóa quan trọng và tăng cường sức đề kháng.

- Vitamin C: Giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa và hỗ trợ phục hồi thành mạch máu.

Nguồn bổ sung tốt nhất là cam, quýt, bưởi, kiwi, ổi, dâu tây, cà chua.

- Vitamin nhóm B: Đặc biệt vitamin B6, vitamin B9 (acid folic) và vitamin B12, cần thiết cho quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và phục hồi chức năng thần kinh.

Vitamin nhóm B có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, thịt đỏ, trứng, sữa.

- Kẽm: Giúp mau lành vết thương, phục hồi niêm mạc và củng cố hệ thống miễn dịch.

Nguồn bổ sung: Hải sản, thịt nạc, hạt bí.

- Sắt: Là yếu tố rất quan trọng để tái tạo tế bào máu, bù đắp cho lượng máu bị mất nếu có xuất huyết.

Nguồn bổ sung: Thịt bò, gan, rau xanh đậm.

Carbohydrate phức hợp và chất béo lành mạnh

Đây là nguồn cung cấp năng lượng ổn định, giúp giảm cảm giác mệt mỏi và uể oải sau bệnh.

- Carbohydrate phức hợp: Gạo lứt, yến mạch, khoai lang, khoai tây cung cấp năng lượng từ từ, ổn định đường huyết.