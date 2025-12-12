Y tế
Những món giàu chất xơ người tiểu đường nên ăn hàng tuần

Người bệnh tiểu đường có thể ăn quả táo cùng cà rốt, cải bó xôi để tăng chất xơ, làm chậm hấp thụ đường vào máu, ổn định đường huyết sau ăn.

​​Táo​ chứa đường tự nhiên nhưng cũng giàu chất xơ như pectin, nhất là ở phần vỏ. Chất chống oxy hóa polyphenol cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ cân bằng đường huyết. Ăn quả táo cả vỏ, hạn chế nước ép để đạt được những lợi ích này.

Các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi có hàm lượng đường tương đối thấp so với các loại quả khác. Chúng còn có nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin. Ăn các loại quả mọng là lựa chọn lành mạnh cho người cần kiểm soát đường huyết.

Cải bó xôi nhiều chất xơ và ít carbohydrate, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Nó cũng giàu vitamin A, C, sắt và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Loại rau này dễ dàng thêm vào các bữa ăn dưới dạng xào, luộc, nấu xanh, salad hoặc sinh tố.

Quả bơ không chỉ có chất xơ mà còn cung cấp chất béo lành mạnh cùng nhiều loại vitamin, khoáng chất. Ăn bơ giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa sự tăng đường huyết đột biến. Thêm quả bơ vào sinh tố, trộn salad hoặc làm bánh mì nướng bơ với ngũ cốc nguyên hạt để tạo nên các món ăn nhẹ bổ dưỡng, ít tăng lượng đường trong máu.

Cà rốt có hàm lượng calo và carbohydrate tương đối thấp nhưng giàu chất xơ. Cà rốt có chỉ số đường huyết thấp (khoảng 16-39), hỗ trợ kiểm soát đường huyết tổng thể và sức khỏe trao đổi chất, mang lại lợi ích cho người bệnh tiểu đường.

Nguồn vnexpress.net


 Từ khóa: Chất xơ Bệnh tiểu đường Ổn định Cà rốt
