Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt chính thức ký kết hợp tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho khách hàng giữa lòng Thủ đô.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Tháng 1/2025, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), thống nhất định hướng hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và phối hợp trong các hoạt động khám chữa bệnh. Biên bản ghi nhớ tạo nền tảng để hai bệnh viện tăng cường trao đổi chuyên môn và xây dựng kế hoạch phối hợp phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Sau giai đoạn ký biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khung phối hợp, vào ngày 22/11 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt tiếp tục tiến thêm một bước khi chính thức ký kết hợp tác chuyên môn để đi vào triển khai thực tế. Hướng đi này nhằm tăng cường năng lực hội chẩn – phẫu thuật - điều trị chuẩn hóa quy trình chăm sóc người bệnh và giúp người dân có thêm kênh tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại trung tâm Hà Nội.

TĂNG CƯỜNG CHUYÊN MÔN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ

Sự hợp tác giữa các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long để nâng cao chất lượng điều trị

Trong khuôn khổ hợp tác, các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, bao gồm tư vấn lâm sàng, hội chẩn, phối hợp chăm sóc người bệnh và tham gia phẫu thuật - thủ thuật. Việc đồng hành của đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng điều trị, hỗ trợ xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp và đảm bảo tính an toàn trong suốt quá trình chăm sóc người bệnh.

Sự phối hợp giữa hai bệnh viện góp phần tối ưu quy trình khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên và mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại trung tâm Hà Nội.

HỢP TÁC VÌ NGƯỜI BỆNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt xác định hợp tác chuyên môn là định hướng chiến lược dài hạn. Sự đồng hành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ, hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Ở góc nhìn người bệnh, hợp tác chuyên môn được kỳ vọng tạo ra thay đổi trực tiếp trong trải nghiệm khám chữa bệnh. Khi năng lực chẩn đoán – điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân được tăng cường thông qua cơ chế phối hợp điều trị và phẫu thuật người bệnh có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại trung tâm Hà Nội, giảm tải được rất nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi và chi phí phát sinh.

HỆ THỐNG BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT - 20 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt tại Hà Nội là cơ sở thuộc Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH). Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực khám chữa bệnh với hai cơ sở tại tỉnh Phú Thọ với quy mô hơn 600 giường bệnh. Hệ thống Lạc Việt được biết đến nhờ chất lượng chuyên môn tốt, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc người bệnh, là địa chỉ khám chữa bệnh quen thuộc của người dân địa phương và khu vực lân cận.

Trong quá trình phát triển, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác chuyên môn quan trọng, tiêu biểu như thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện K trong lĩnh vực ung bướu và chương trình chỉ đạo tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Những hợp tác này góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, chuyển giao kỹ thuật và đảm bảo khách hàng được tiếp cận phương pháp điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương.

Máy chụp Cộng hưởng từ 1.5 Tesla của Siemens mang đến hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao, giúp phát hiện tổn thương chính xác vượt trội, để mỗi kết quả chẩn đoán không chỉ là con số, mà là nền tảng cho những quyết định điều trị kịp thời và chuẩn xác.

Máy CT 128 lát cắt Philips không chỉ nổi bật bởi tốc độ chụp nhanh và hình ảnh rõ nét, mà còn hỗ trợ chẩn đoán toàn diện, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và trao thêm hy vọng cho người bệnh.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đặt tại số 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, hướng tới triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu trải nghiệm và rút ngắn hành trình tiếp cận dịch vụ cho người dân khu vực trung thủ đô. Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt được đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị chẩn đoán - điều trị và đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Sự hiện diện của bệnh viện góp phần tăng thêm lựa chọn uy tín cho người dân khi tìm kiếm dịch vụ y tế quốc tế ngay tại trung tâm Hà Nội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt:

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Vĩnh Yên: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

Hotline: 19001269 - 0949 232 115

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên: Đường Hai Bà Trưng, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

Hotline: 0837 732 115

Bệnh viện Quốc Tế Thăng Long Lạc Việt: Số 9 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Thành Hotline: 19001269 - 0869 665 115

Hồng Uyên