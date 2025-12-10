Người dân chính thức được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua quy định, người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí dựa trên lộ trình và khả năng cân đối của quỹ.

Sáng nay, với 440/443 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Quốc hội thông qua Luật Phòng bệnh. Ảnh: Quốc hội

Trước thời điểm đại biểu bấm nút thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp từ đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra nhằm hoàn thiện dự án luật.

Nội dung trọng tâm nhận được sự quan tâm lớn là vấn đề khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Theo Bộ trưởng Y tế, để đảm bảo tính khả thi và nguồn lực thực hiện, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định theo hướng đa dạng hóa nguồn kinh phí, bao gồm ngân sách nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là nguồn từ quỹ bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội

Điều 44 của Luật này đã sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, quy định người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí dựa trên lộ trình và khả năng cân đối của quỹ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, đây là bước đột phá quan trọng nhằm thể chế hóa các Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 72 đã được ban hành.

Về các chính sách chuyên môn, dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý các quy định về phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống rối loạn tâm thần; dinh dưỡng trong phòng bệnh; quản lý nguy cơ; sàng lọc, phát hiện sớm và dự phòng điều trị phù hợp.

Các chính sách ưu tiên đối tượng yếu thế và vùng khó khăn được thể hiện rõ. Đồng thời, các quy định về phòng, chống bệnh lây nhiễm đã được bổ sung, cập nhật trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn trong giai đoạn phòng, chống Covid-19.

Đối với Quỹ phòng bệnh, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu, Chính phủ đã chỉnh lý theo hướng tách bạch mục đích và nhiệm vụ của quỹ để đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch.

Đồng thời, Luật bổ sung nhiệm vụ chi của quỹ cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí nhằm thống nhất với các quy định liên quan, qua đó bảo đảm thêm nguồn lực tài chính vững chắc để triển khai chính sách quan trọng này.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết một số nội dung chi tiết khác đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý trong dự án luật này.

Nguồn vietnamnet.vn