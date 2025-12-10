Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu sẻ chia - Yêu thương lan tỏa”

Ngày 9/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở Phú Thọ), phường Vĩnh Yên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu sẻ chia - Yêu thương lan tỏa”.

Các tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu

Chương trình đã thu hút gần 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên và đoàn viên, sinh viên của trường đến đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó, nhiều người là tình nguyện viên quen thuộc đã nhiều lần tham gia phong trào hiến máu và có không ít người lần đầu đến với ngày hội nhưng đều chung mong muốn “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Để Ngày hội diễn ra an toàn, Ban tổ chức đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tình nguyện viên thực hiện đúng các quy trình hiến máu. Theo đó, các tình nguyện viên được khám, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm máu, hỗ trợ bữa ăn nhẹ sau hiến máu, tặng quà và trao giấy chứng nhận.

Quang cảnh buổi hiến máu

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 542 đơn vị máu an toàn, đóng góp thiết thực vào nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể nhà trường mà còn cách để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái của mình với cộng đồng.

Phong trào hiến máu tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tiếp tục khẳng định hình ảnh sinh viên năng động, tích cực và luôn sẵn sàng vì cộng đồng.

Mộc Lâm