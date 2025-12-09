Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ quy mô 1.000 giường bệnh

{title}
{publish}
{head}
Tỉnh Phú Thọ sẽ đầu tư phát triển Bệnh viện Sản Nhi có quy mô 1.000 giường bệnh, xếp cấp chuyên môn kĩ thuật chuyên sâu và đạt hạng đặc biệt vào năm 2035.
Chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
Theo đó, cùng với nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đồng bộ, hiện đại, gồm các khối nhà khám - điều trị, trung tâm kỹ thuật cao, khu chăm sóc sơ sinh, sản khoa, nhi khoa và hệ thống hạ tầng phụ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện sẽ phát triển lĩnh vực về sản khoa, nhi khoa, thành lập trung tâm sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, ghép tế bào gốc trẻ em.
Đây là bệnh viện chuyên sâu về sản, nhi của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương. Cùng với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, hệ thống trang thiết bị hiện đại sẽ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
Gia Thái
baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 dành cho Khoa Xét nghiệm.
baophutho.vn Nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ung bướu ngày càng tăng, tỉnh Phú Thọ đang triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp Trung tâm Ung bướu thuộc...
Trước nguy cơ gia tăng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là thuốc, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu (gọi chung là thuốc) và mỹ phẩm, đặc biệt dịp...
baophutho.vn Ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam (HSCC và CĐ VN) tổ chức Hội thảo khoa học “Cập...
baophutho.vn Ngày 7/12, tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Viettel Phú Thọ cùng đội ngũ bác sĩ Bệnh...
Ca bệnh gây chú ý bởi nhồi máu cơ tim không còn là nguy cơ của riêng người lớn tuổi mà đang trẻ hóa mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều ở độ tuổi 20 đến 30.
Quả bơ, trứng, chocolate cung cấp chất béo lành mạnh cùng nhiều chất xơ, đạm và các loại vitamin hỗ trợ sức khỏe tổng thể.