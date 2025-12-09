Y tế
Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ quy mô 1.000 giường bệnh

Tỉnh Phú Thọ sẽ đầu tư phát triển Bệnh viện Sản Nhi có quy mô 1.000 giường bệnh, xếp cấp chuyên môn kĩ thuật chuyên sâu và đạt hạng đặc biệt vào năm 2035.

Chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Theo đó, cùng với nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đồng bộ, hiện đại, gồm các khối nhà khám - điều trị, trung tâm kỹ thuật cao, khu chăm sóc sơ sinh, sản khoa, nhi khoa và hệ thống hạ tầng phụ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện sẽ phát triển lĩnh vực về sản khoa, nhi khoa, thành lập trung tâm sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, ghép tế bào gốc trẻ em.

Đây là bệnh viện chuyên sâu về sản, nhi của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương. Cùng với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, hệ thống trang thiết bị hiện đại sẽ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Gia Thái


Gia Thái

