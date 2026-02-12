Bảo đảm thông suốt khám, chữa bệnh dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao trong khi nguy cơ tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh vẫn tiềm ẩn. Trước tình hình đó, Sở Y tế đã chỉ đạo toàn ngành xây dựng và triển khai kế hoạch trực Tết nghiêm túc, đồng bộ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh được duy trì liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống.

Chủ động phương án trực Tết từ cơ sở

Những ngày cận Tết, tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, số bệnh nhân đến khám và điều trị có xu hướng tăng. Ông Nguyễn Xuân Hợp (xã Yên Lạc) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, chóng mặt kéo dài. Sau khi được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát các chỉ số tim mạch, sức khỏe của ông đã dần ổn định.

Ông Nguyễn Xuân Hợp được các y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc thăm khám, theo dõi sức khỏe những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: “Trung bình mỗi ngày, đơn vị khám gần 500 lượt bệnh nhân ngoại trú, điều trị nội trú cho trên 300 lượt người. Trung tâm xây dựng phương án trực 4 cấp, phân công cụ thể từng vị trí; đồng thời thành lập 2 tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng cơ động, nhất là trong các tình huống tai nạn giao thông. Công tác giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn cũng được tăng cường nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc trong dịp Tết”.

Tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên, nơi tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng và bệnh nhân chuyển tuyến, áp lực cấp cứu những ngày giáp Tết vẫn duy trì ở mức cao.

Theo bác sĩ Đào Quang Trung - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 80-100 bệnh nhân, chủ yếu là các trường hợp tai nạn giao thông, đột quỵ và bệnh lý tim mạch. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được phân loại, sàng lọc để ưu tiên xử trí các ca nguy kịch. Trong trường hợp số lượng bệnh nhân tăng cao cùng thời điểm, khoa sẽ kích hoạt phương án phối hợp liên khoa nhằm bảo đảm công tác cấp cứu diễn ra nhanh chóng, kịp thời và an toàn.

Bác sĩ thăm khám, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên.

Chị Nguyễn Thị Oanh (phường Phúc Yên) cho biết: “Người thân của chị không may bị đột quỵ não và được đưa vào viện kịp thời. Nhờ được cấp cứu sớm và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Gia đình mong bệnh nhân sớm ổn định để trở về nhà đón Tết.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên đã ban hành kế hoạch trực Tết chi tiết đến từng khoa, phòng. Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Mỗi ngày Bệnh viện bố trí khoảng 140 vị trí trực nhằm bảo đảm hoạt động liên tục; các khoa hồi sức, cấp cứu được tăng cường nhân lực; tổ cấp cứu ngoại viện duy trì thường trực. Toàn bộ cán bộ, nhân viên giữ thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm công tác điều hành không bị gián đoạn.

Toàn ngành sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống

Bên cạnh việc yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch trực cụ thể, Sở Y tế còn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị; phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ trong suốt kỳ nghỉ Tết. Quan điểm xuyên suốt là không để gián đoạn hoạt động chuyên môn, không để người bệnh chậm trễ cấp cứu trong bất kỳ tình huống nào.

Năm 2025, toàn ngành y tế Phú Thọ thực hiện gần 5 triệu lượt khám, chữa bệnh; hơn 4,1 triệu lượt khám ngoại trú và trên 818 nghìn lượt điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh đạt gần 87%; 1.349 kỹ thuật mới được triển khai, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện tại tuyến tỉnh và mở rộng về tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm chuyển tuyến.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu, tiếp nhận và điều trị người bệnh kịp thời. Sự chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện là cơ sở để ngành y tế Phú Thọ thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nguyễn Toàn