Cách uống nước cam cà rốt tăng cường miễn dịch và trẻ hóa làn da

Nước cam cà rốt không chỉ là thức uống ngon miệng mà còn là một liệu pháp tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch và trẻ hóa làn da. Tuy nhiên uống thế nào để hiệu quả nhất thì không phải ai cũng biết.

1. Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước cam cà rốt?

Nước ép cam cà rốt là nguồn cung cấp tốt vitamin A, C, kali và nhiều chất dinh dưỡng khác. Đặc biệt loại nước ép này giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe làn da.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Cam đặc biệt giàu vitamin C và cà rốt cung cấp beta-carotene, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Trong một khẩu phần ( khoảng 220 ml) nước ép cam và cà rốt tươi chứa 70% lượng vitamin cần thiết hàng ngày cho cả hai loại vitamin này.

Cả hai loại vitamin này đều là chất chống oxy hóa mạnh hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Vitamin C giúp các tế bào bạch cầu di chuyển đến các khu vực bị nhiễm trùng và tiêu diệt các virus, vi khuẩn hoặc nấm gây bệnh. Vitamin A hỗ trợ sự phát triển của hệ miễn dịch nhờ đặc tính chống viêm điều hòa các phản ứng miễn dịch quá mức và hỗ trợ loại bỏ các tế bào chết hoặc bị tổn thương.

Cả vitamin A và C đều hỗ trợ hàng rào biểu mô, lớp tế bào ngoài cùng bảo vệ da khỏi nhiễm trùng. Vitamin A còn hỗ trợ lớp màng nhầy, một chất lỏng giúp ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập.

Cam và cà rốt giàu vitamin C và A giúp tăng cường miễn dịch và tái tạo tế bào da.

Tăng cường sức khỏe làn da

Thúc đẩy sản sinh collagen: Vitamin A từ cà rốt và vitamin C từ cam kích thích sản sinh collagen giúp duy trì độ săn chắc của da và giảm nếp nhăn.

Tái tạo tế bào: Cả hai loại vitamin này đều tham gia vào quá trình tái tạo da (loại bỏ và thay thế các tế bào da chết). Uống nước ép này có thể làm mờ các đốm đồi mồi hoặc vùng da bị đổi màu.

Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời: Là chất chống oxy hóa, vitamin C và A bảo vệ da khỏi tổn thương tế bào do tia cực tím trong ánh nắng mặt trời gây ra.

Kiểm soát cân nặng

Các nghiên cứu đã xác định vitamin nhóm B và flavonoid trong nước ép cà rốt và cam hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, cải thiện sức khỏe trao đổi chất. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy cả hai loại nước ép này có thể giúp kiểm soát cân nặng.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong cà rốt đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sức khỏe của giác mạc. Nó cũng liên kết với rhodopsin, một loại protein trong võng mạc, rất cần thiết cho thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vitamin A và C có hiệu quả trong việc kiểm soát thoái hóa điểm vàng, một chứng suy giảm thị lực trung tâm diễn ra từ từ và phổ biến ở người lớn tuổi.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Một khẩu phần khoảng 220 ml nước ép cà rốt và cam chứa 490 mg kali, khoảng 10% giá trị khuyến nghị hằng ngày. Kali làm giãn thành động mạch, hạ huyết áp và giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Các chất chống oxy hóa trong nước ép này giúp giảm stress oxy hóa làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và ngăn ngừa bệnh tim.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Kali cũng làm giảm độ acid có thể làm mất canxi từ xương. Nguồn vitamin K dồi dào trong cà rốt tham gia vào quá trình khoáng hóa xương và tái tạo tế bào hay sự phục hồi của các tế bào xương.

Chọn nước ép cam cà rốt được làm từ nguyên liệu tươi sạch và chế biến an toàn.

2. Cách uống nước cam cà rốt có lợi cho sức khỏe nhất

Chọn các loại nước ép tươi an toàn

Việc lựa chọn nước ép cà rốt và nước cam tốt cho sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào cách chế biến và thành phần của chúng. Để đảm bảo có lựa chọn lành mạnh tốt cho sức khỏe nhất nên chọn nước ép cam cà rốt được làm từ nguyên liệu tươi sạch và chế biến an toàn.

Kiểm soát hàm lượng đường

Nước ép cam và cà rốt vốn đã có hàm lượng đường tự nhiên cao. Ngoài ra, một số sản phẩm nước ép đóng hộp trên thị trường thường có thêm đường.

Để tránh ảnh hưởng đến đường huyết hoặc tiêu thụ quá nhiều, cần kiểm soát lượng đường và lượng tiêu thụ. Uống nhiều đường còn dễ gây tăng cân, béo phì và làm da nhanh lão hoá. Nên chọn nước ép tươi chưa qua chế biến công nghiệp, không thêm đường.

Lưu ý về tương tác thuốc

Vitamin trong nước ép cà rốt và nước cam có thể tương tác với một số loại thuốc bao gồm thuốc làm loãng máu và một số thuốc giảm cholesterol. Vì vậy, người đang dùng thuốc nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe về các tương tác thuốc có thể xảy ra khi bổ sung loại nước ép này vào chế độ ăn uống.

Theo suckhoedoisong.vn