Lựa chọn thực phẩm an toàn cho ngày Tết

Những ngày cận Tết, nhu cầu về thực phẩm sẽ cao hơn so với thường ngày. Với mức sống ngày càng được nâng lên, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các loại thực phẩm sạch, an toàn, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để người nông dân thay đổi, tập quán, tư duy sản xuất, chuyển dần tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất rau an toàn ở HTX rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên

Là một trong những đơn vị triển khai mạnh và có hiệu quả về sản xuất nông sản sạch, an toàn, HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên, xã Tam Nông hiện có hơn 4 ha sản xuất rau, củ, quả an toàn, trong đó có trên 1ha nhà màng. Sản lượng bình quân của HTX đạt hơn 100 tấn/năm. Doanh thu đạt xấp xỉ 2 tỉ đồng/năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về đạt gần 1,2 tỉ đồng/năm. Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, giám đốc HTX chia sẻ: Xu thế chung của người tiêu dùng hiện nay là thực phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; có thể truy xuất nguồn gốc...Vì thế ngay từ khi bắt tay vào sản xuất, HTX đã xác định sản xuất sạch, thân thiện với môi trường sẽ là xu thế chính trong tương lai. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn như GAP, HACCCP...sản phẩm của HTX đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và được công nhận đạt hạng OCOP 4 sao. Sản phẩm của HTX không chỉ có mặt ở thị trường huyện Tam Nông mà đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn như Coop Mart; Winmart+, vươn ra thị trường các tỉnh, thành như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang,...

Trồng rau an toàn, hữu cơ ở HTX rau, củ, quả sạch Mạnh Liên, xã Tam Nông

Từ khi xây dựng hệ thống nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuấ, HTX luôn tuân thủ quy tắc 5 không là: Không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, không thuốc diệt cỏ, không biến đổi gen và không kích thích tăng trưởng đã giúp chi phí về vật tư và công lao động giảm, năng suất cây trồng cao gấp 2- 3 lần so với trước kia.

Cùng với mức sống được nâng lên, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, trong đó có nông sản. Dạo một vòng quanh các siêu thị và cửa hàng buôn bán nông sản, thực phẩm ở nhiều địa phương trong tỉnh sẽ thấy, các nhà bán lẻ đều chú trọng phân phối các sản phẩm nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu... đạt những chứng nhận như VietGAP hoặc tiêu chuẩn của chính nhà bán lẻ đưa ra cho đơn vị sản xuất. Quan trọng hơn, người tiêu dùng rất tin tưởng và hầu như chỉ lựa chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Chị Đỗ Thị Lan Hương ở phường Thanh Miếu chia sẻ: Hiện nay, nhu cầu ăn no, mặc ấm đã không còn mà chuyển dần sang ăn đủ chất, ăn ngon nên việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn ưu tiên lựa chọn thực phẩm có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc thông qua việc quét mã vạch hay QR, dù giá thành có thể cao hơn so với các sản phẩm cùng loại không thể truy xuất nguồn gốc.

Người tiêu dùng lựa chọn nông sản sạch tại các siêu thị

Xu hướng tiêu dùng hiện nay tập trung nhiều vào hàng Việt Nam chất lượng cao,trong đó mặt hàng nông sản. Người tiêu dùng cũng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, sự thông minh, tiện dụng của sản phẩm. Bằng chứng là trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều thực phẩm hữu cơ, VietGAP...lượng người tiêu dùng lựa chọn các loại nông sản đó cũng chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành năm 2021 đã khẳng định tiêu dùng bền vững là một trong những mục tiêu cần thực hiện. Các ngành chức năng, địa phương cũng khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm tự hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, nhằm hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế xanh. Vấn đề là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trong tỉnh cần có bước chuyển đổi tích cực, hướng đến mục tiêu “sản xuất xanh, sản xuất sạch” và “tiêu dùng bền vững”.

Các mặt hàng nông sản sạch ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn

Đánh giá về nhu cầu của người dân trong dịp Tết cổ truyền, Phó giám đốc Sở Công thương Đặng Việt Phương chia sẻ: Người tiêu dùng hiện nay không còn bằng lòng với nông sản không rõ nguồn gốc mà ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tại các cửa hàng lớn, siêu thị dù giá cao hơn so với tại các chợ truyền thống. Đây là cơ hội lớn để các địa phương xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi an toàn theo hướng tập trung, bền vững, dần xóa bỏ hình thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún tự sản, tự tiêu...

Người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho ngày Tết

Tuy nhiên, thị trường thực phẩm sạch, có thể truy xuất nguồn gốc hiện nay chưa thể phổ biến rộng rãi, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi do giá thành chưa thực sự phù hợp. Để các loại thực phẩm an toàn thực sự “phủ sóng” rộng khắp, sẽ còn cần một hành trình dài với sự chung tay của các cấp, các ngành, trong đó quan trọng nhất là ý thức của người sản xuất.

Quân Lâm