Ăn quýt mỗi ngày có tốt không?

Mùa đông là thời điểm quýt bước vào vụ thu hoạch và thơm ngọt nhất. Không chỉ dễ ăn, tiện lợi và ít calo, quýt còn là một “nhà máy dinh dưỡng tự nhiên” với nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe trong mùa lạnh.

1. Lợi ích dinh dưỡng của quả quýt

1.1. Quýt chứa nguồn vitamin C tự nhiên giúp da sáng đẹp

Một quả quýt trung bình cung cấp khoảng 26-30 mg vitamin C, tương đương 30-40% nhu cầu mỗi ngày của một người trưởng thành. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong: Tổng hợp collagen (thành phần duy trì độ đàn hồi, căng mịn của da), trung hòa gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm tác động của tia UV lên da khi tiếp xúc ánh nắng.

Nhờ vậy, ăn quýt có thể hỗ trợ làn da sáng khoẻ tự nhiên từ bên trong, đặc biệt trong mùa đông khi da dễ khô, nứt và mất nước.

Một quả quýt trung bình cung cấp khoảng 26-30 mg vitamin C, tương đương 30-40% nhu cầu mỗi ngày của một người trưởng thành.

1.2. Bổ sung canxi và khoáng chất giúp xương chắc khỏe

Ngoài vitamin C, quýt còn chứa canxi, kali, magie – những khoáng chất cần thiết cho sự chắc khỏe của hệ xương. Không những thế, acid hữu cơ trong quýt giúp tăng hấp thu canxi, tương tự như cơ chế “tăng hấp thu qua dạ dày” đã được chứng minh ở các loại trái cây họ cam quýt.

Vì vậy, thay vì chọn đồ ngọt vào buổi chiều, một quả quýt là lựa chọn lành mạnh giúp giảm cơn thèm ăn mà vẫn có lợi cho hệ xương.

1.3. Quýt hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm mỡ

Các loại quả họ cam quýt vốn ít calo (1 quả quýt chỉ khoảng 35 kcal) nhưng lại giàu chất xơ hòa tan, giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết, giảm nhu cầu ăn vặt. Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy nobiletin, hợp chất flavonoid có nhiều trong phần xơ trắng của quýt, có khả năng tăng quá trình oxy hóa acid béo, giảm tích tụ mỡ trong gan, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Vì vậy, không nên bóc bỏ hết phần xơ trắng khi ăn quýt, vì đó chính là phần chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi.

Ăn quýt mỗi ngày hoàn toàn có lợi nếu dùng ở mức hợp lý, khoảng 2–3 quả/ngày.

1.4. Tăng cường hệ miễn dịch trong mùa lạnh

Quýt là thực phẩm lý tưởng cho mùa đông vì giàu vitamin C, dưỡng chất thiết yếu giúp: Tăng sản xuất tế bào miễn dịch, cải thiện hàng rào bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, giảm mức độ nặng và thời gian kéo dài của cảm lạnh. Nhiều tổng hợp nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C từ thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể chống nhiễm khuẩn hiệu quả hơn, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc thời tiết lạnh.

Kết hợp quýt với gừng, trà ấm hoặc mật ong trong khẩu phần hằng ngày sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động tối ưu.

2. Có nên ăn quýt mỗi ngày không?

Với hương vị thơm ngon, dễ ăn và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, quýt được xem là “món quà mùa đông” tốt cho sức khỏe. Ăn quýt mỗi ngày hoàn toàn có lợi nếu dùng ở mức hợp lý, khoảng 2–3 quả/ngày. Quýt cung cấp vitamin C, beta-carotene, chất xơ hòa tan và nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức khỏe da, giảm viêm và cải thiện tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy flavonoid trong các loại quả có múi còn giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch khi sử dụng đều đặn.

Tuy nhiên, để ăn quýt đúng cách và an toàn, cần lưu ý:

- Người bị trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) không nên ăn quýt khi đói vì acid trong quả có thể làm tăng cảm giác nóng rát.

- Người đái tháo đường vẫn có thể ăn quýt nhưng cần tính tổng lượng carbohydrate trong ngày, đồng thời nên ăn cả múi để tận dụng chất xơ giúp ổn định đường huyết.

- Không nên ăn quá nhiều, vì lượng acid và đường tự nhiên cao có thể gây nóng trong, đầy bụng hoặc kích ứng dạ dày ở người nhạy cảm.

Tránh ăn quýt ngay sau bữa ăn lớn, nên ăn vào bữa phụ để tiêu hóa thuận lợi hơn.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)