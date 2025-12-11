Chế độ dinh dưỡng chống sụt cân cho trẻ bị tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ em, gây ra các vết loét đau rát ở miệng, họng, lòng bàn tay và bàn chân. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống của trẻ do các vết loét đau rát trong miệng và cổ họng.

1. Cách lựa chọn thực phẩm khi bị tay chân miệng

Chế độ ăn cho trẻ bị tay chân miệng cần tuân thủ hai nguyên tắc hàng đầu: giảm đau rát miệng và đảm bảo năng lượng và dinh dưỡng tối đa để cơ thể có sức đề kháng chống lại virus.

Thức ăn lỏng, mềm, mát lạnh

Trong giai đoạn cấp tính, các vết loét trong miệng gây đau dữ dội khi trẻ nhai nuốt. Vì vậy, việc lựa chọn kết cấu thức ăn là quan trọng hơn cả hương vị.

- Sữa và các chế phẩm từ sữa: Sữa công thức, sữa mẹ, sữa tươi, sữa đậu nành và đặc biệt là sữa chua. Sữa chua không chỉ cung cấp protein và canxi mà còn chứa lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa. Nên dùng sữa mát lạnh (không đá) vì nhiệt độ thấp giúp làm dịu cảm giác đau và tê niêm mạc miệng.

- Thức ăn xay nhuyễn, mịn: Cháo loãng xay nhuyễn, súp, canh rau củ nghiền, các món thịt cá xay nhuyễn nấu với nước dùng. Đảm bảo thức ăn không có lợn cợn để trẻ nuốt dễ dàng.

Cho trẻ ăn thức ăn xay nhuyễn, mịn.

- Thạch, rau câu, kem mát: Các món này có kết cấu mềm, trơn, dễ trôi qua họng. Chọn loại ít đường và không có hương vị gây kích ứng.

Đảm bảo bù nước và điện giải

Trẻ bị tay chân miệngthường sốt và có thể chảy dãi nhiều do đau miệng, dẫn đến nguy cơ mất nước. Do đó cần cho trẻ bổ sung:

- Nước lọc và nước điện giải: Cần cho trẻ uống từng ngụm nhỏ, thường xuyên. Có thể dùng dung dịch oresol pha đúng tỉ lệ hoặc nước điện giải tự nhiên như nước dừa.

- Nước ép trái cây loãng, không acid: Nước ép dưa hấu, nước lê, nước ép táo pha loãng vừa bổ sung vitamin vừa bù nước. Tránh các loại nước ép cam, chanh, bưởi vì sẽ gây xót, đau... khiến trẻ sợ.

2. Chiến lược dinh dưỡng chống sụt cân

Mục tiêu chính của dinh dưỡng trong thời gian trẻ bị tay chân miệng là duy trì cân nặng và không để trẻ bị đói, suy kiệt. Do đó cần đảm bảo:

Tăng cường năng lượng trong thể tích nhỏ

Vì trẻ ăn ít, mỗi khẩu phần ăn cần phải cô đặc năng lượng.

- Thêm chất béo lành mạnh: Cho thêm dầu ô liu, dầu cá, hoặc bơ vào cháo, súp, hoặc sữa của trẻ. Chất béo cung cấp năng lượng gấp đôi carbohydrate và protein.

- Dùng sữa cao năng lượng: Đối với trẻ biếng ăn trầm trọng, có thể sử dụng các loại sữa chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng hoặc sữa giàu năng lượng theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Bổ sung vi chất hỗ trợ miễn dịch