Bí quyết ăn ngon mà không tăng cân

Những món giàu chất xơ người tiểu đường nên ăn hàng tuần

2025-12-12 07:23:00 Người bệnh tiểu đường có thể ăn quả táo cùng cà rốt, cải bó xôi để tăng chất xơ, làm chậm hấp thụ đường vào máu, ổn định đường huyết sau ăn.

Sau sốt xuất huyết ăn uống thế nào để mau phục hồi sức khỏe?

2025-12-11 20:58:00 Sốt xuất huyết là một căn bệnh gây suy kiệt nặng nề cho cơ thể. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi kéo dài, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng...

Chế độ dinh dưỡng chống sụt cân cho trẻ bị tay chân miệng

2025-12-11 20:50:00 Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ em, gây ra các vết loét đau rát ở miệng, họng, lòng bàn tay và bàn chân. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống...

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 2027 để tiến tới miễn viện phí toàn dân

2025-12-11 12:08:00 Quốc hội đồng ý tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 để tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện đất nước từ ngày 1/1/2030.

Nước chanh gừng ấm: Thức uống tốt cho hệ miễn dịch mùa đông

2025-12-11 09:17:00 Khi trời lạnh, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn trước sự tấn công của các loại virus gây bệnh đường hô hấp. Việc duy trì thói quen uống một ly nước chanh gừng ấm vào buổi sáng là...

Protein động vật và protein thực vật - loại nào tốt hơn?

2025-12-11 06:17:00 Cuộc tranh luận về protein động vật và protein thực vật đã kéo dài từ lâu. Sự khác biệt cốt lõi giữa hai nguồn đạm này là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu sức khỏe?