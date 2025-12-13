Phú Thọ có 500 nghìn người mắc bệnh thận mạn tính

{title}
{publish}
{head}
Theo ước tính, tỉnh Phú Thọ hiện có khoảng 500 nghìn người mắc bệnh thận mạn tính. Trong đó, hơn 1.000 người suy thận giai đoạn cuối; khoảng 1.200 người đang phải chạy thận chu kỳ và gần 200 người bệnh đang chờ ghép thận.
Toàn tỉnh hiện có 340 máy chạy thận nhân tạo. Những con số này cho thấy nhu cầu khám, điều trị và tiếp cận dịch vụ chạy thận nhân tạo ngay tại địa phương là hết sức cấp thiết.
Trung tâm y tế khu vực Đoan Hùng làm chủ kĩ thuật chạy thận nhân tạo
Thời gian tới, ngành y tế Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, liên doanh, liên kết để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, nhằm cứu chữa, kéo dài và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh suy thận, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Gia Thái
Người bệnh tiểu đường có thể ăn quả táo cùng cà rốt, cải bó xôi để tăng chất xơ, làm chậm hấp thụ đường vào máu, ổn định đường huyết sau ăn.
Sốt xuất huyết là một căn bệnh gây suy kiệt nặng nề cho cơ thể. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi kéo dài, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng...
Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ em, gây ra các vết loét đau rát ở miệng, họng, lòng bàn tay và bàn chân. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống...
Việc thưởng thức những bữa ăn ngon miệng luôn là một niềm vui lớn trong cuộc sống nhưng không ít người phải đối mặt với nỗi lo tăng cân. Liệu có cách nào để dung hòa cả hai,...
Quốc hội đồng ý tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 để tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện đất nước từ ngày 1/1/2030.
Khi trời lạnh, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn trước sự tấn công của các loại virus gây bệnh đường hô hấp. Việc duy trì thói quen uống một ly nước chanh gừng ấm vào buổi sáng là...
Cuộc tranh luận về protein động vật và protein thực vật đã kéo dài từ lâu. Sự khác biệt cốt lõi giữa hai nguồn đạm này là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu sức khỏe?