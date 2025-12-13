Phú Thọ có 500 nghìn người mắc bệnh thận mạn tính

Theo ước tính, tỉnh Phú Thọ hiện có khoảng 500 nghìn người mắc bệnh thận mạn tính. Trong đó, hơn 1.000 người suy thận giai đoạn cuối; khoảng 1.200 người đang phải chạy thận chu kỳ và gần 200 người bệnh đang chờ ghép thận.

Toàn tỉnh hiện có 340 máy chạy thận nhân tạo. Những con số này cho thấy nhu cầu khám, điều trị và tiếp cận dịch vụ chạy thận nhân tạo ngay tại địa phương là hết sức cấp thiết.

Trung tâm y tế khu vực Đoan Hùng làm chủ kĩ thuật chạy thận nhân tạo

Thời gian tới, ngành y tế Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, liên doanh, liên kết để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, nhằm cứu chữa, kéo dài và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh suy thận, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Gia Thái