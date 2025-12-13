“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án nông nghiệp

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những “nút thắt” lớn nhất đối với các dự án đầu tư công và kinh tế trên cả nước và tại Phú Thọ, đây cũng là vấn đề được nhận diện là cần tháo gỡ hàng đầu. Việc chậm trễ trong GPMB không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh mà còn cản trở việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Xã Vân Bán tăng cường quản lý đất đai bằng thiết bị flycam

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ rõ những khó khăn dai dẳng này. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là bồi thường GPMB và tái định cư, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt khả quan. Cụ thể, tổng diện tích thu hồi đất, bồi thường GPMB trong năm 2025 đạt 764,45ha, tương đương 49,3% kế hoạch đề ra.

Đối với các dự án trọng điểm, tiến độ có phần “khiêm tốn” hơn khi chỉ thực hiện được 65,83ha trên tổng số 842,42ha theo kế hoạch. Tiến độ GPMB chậm đã kéo theo nhiều hệ lụy, buộc ngành chức năng phải đôn đốc và thậm chí phải đề xuất cắt giảm, điều chỉnh kinh phí kế hoạch vốn của một số dự án.

UBND phường Vân Phú tổ chức hội nghị triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Vướng mắc trong GPMB không chỉ đơn thuần là việc thỏa thuận giá đất mà còn xuất phát từ những tồn tại mang tính hệ thống trong công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ. Theo báo cáo, căn nguyên của sự chậm trễ nằm ở việc tài liệu, hồ sơ quản lý đất đai lưu tại địa phương qua các thời kỳ không đầy đủ, khiến số liệu thống kê, báo cáo đất đai không còn sát với thực tế.

Những bất cập này làm quá trình thẩm định nguồn gốc đất, xác định giá bồi thường và hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và tiến độ của nhà đầu tư.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Dân Chủ nhập cơ sở dữ liệu đất đai

Nhận thức rõ vấn đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung vào các giải pháp căn cơ, đặc biệt là củng cố nền tảng dữ liệu và chính sách pháp lý cho năm 2026. Một giải pháp đột phá là việc số hóa và làm sạch dữ liệu đất đai nhằm giải quyết tận gốc vấn đề hồ sơ không đầy đủ. Tỉnh đã tập trung hoàn thiện, số hóa quản lý hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính.

Đến nay, ngành đã xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai với 781.339 thửa đất thuộc 148 xã, phường, phục vụ khai thác thường xuyên 24/7. Sự minh bạch của dữ liệu số là cơ sở quan trọng để rút ngắn thời gian xác minh nguồn gốc đất trong GPMB.

Ngành nông nghiệp đã xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai với 781.339 thửa đất thuộc 148 xã, phường, phục vụ khai thác thường xuyên 24/7

Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý rõ ràng và công bằng hơn, tỉnh tập trung tham mưu xây dựng các chính sách chung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các quy định chính sách về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và việc áp dụng phương pháp định giá đất thặng dư cũng được rà soát. Song song với việc hoàn thiện chính sách, trong năm 2025, tỉnh cũng đã bố trí 146 trường hợp hộ gia đình/cá nhân tái định cư với tổng diện tích 3,24ha, thể hiện sự quan tâm đến việc ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang hướng tới nền nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái và tuần hoàn trong năm 2026, việc giải quyết dứt điểm “nút thắt” GPMB, đặc biệt thông qua các công cụ số hóa và thể chế mới, được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để thu hút mạnh mẽ các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lê Hoàng