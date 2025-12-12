Khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong và hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng

Tối 12/12, tại Quảng trường Nhà văn hóa xã Cao Phong, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Cao Phong tổ chức khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong và hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Tới dự có các đồng chí: Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng dân tộc Quốc hội; Bùi Văn Trường - TUV, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo Nhân dân, du khách.

Lễ hội năm nay với quy mô trên 100 gian hàng, trong đó 60 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm cam, quýt, bưởi, sản phẩm OCOP, nông - lâm - thủy sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực của các hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ 3 xã: Cao Phong, Mường Thàng và Thung Nai. 60 gian hàng thương mại tổng hợp còn lại giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống, đồng thời cung cấp thông tin, hướng dẫn các điểm tham quan du lịch trên địa bàn xã Cao Phong, trong tỉnh và các tỉnh bạn.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Lễ hội cam Cao Phong năm 2025

Điểm mới của lễ hội là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch với tiêu đề “Ngọt ngào hương sắc Cao Phong - đắm say văn hoá đất Mường”. Nhiều chương trình mang đậm dấu ấn truyền thống được tổ chức như: Văn nghệ với chủ đề “Lung linh những trái cam vàng”; thi văn nghệ tìm kiếm tài năng nghệ thuật “Hát hay nhận quà”, thu hút thí sinh đến từ các khu, xóm và du khách.

Song song với đó là các hoạt động thể thao sôi nổi gồm: Chương trình chạy bộ “Cao Phong Trail 2025 - Sắc Cam trên đường xóm Mừng”, giải bóng chuyền hơi mở rộng năm 2025, kéo co nam - nữ. Lễ hội còn tổ chức trò chơi dân gian như ném còn, “Săn tìm quả ngọt”, mang tới không khí vui tươi, tạo cơ hội giao lưu cho nhân dân và du khách.

Các đại biểu thăm các gian hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm cam Cao Phong

Du khách đến với lễ hội được trải nghiệm ẩm thực tại các vườn cam, ghé thăm danh lam thắng cảnh cấp quốc gia quần thể hang động Núi Đầu Rồng, tham quan Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác. Những hoạt động này góp phần tạo dấu ấn riêng, nâng cao sức hút của du lịch Cao Phong trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh: Lễ hội là dịp quan trọng để doanh nghiệp, doanh nhân và người sản xuất trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao thương hiệu cam và các nông sản của địa phương; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí khẳng định đây là cơ hội để tiếp tục nâng cao giá trị và vị thế của Cam Cao Phong, sản phẩm nông nghiệp nổi bật đã được cấp chỉ dẫn địa lý từ năm 2014 và từng nằm trong Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc tại lễ khai mạc.

Sở Công Thương cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh Cam Cao Phong tuân thủ đúng các nội dung được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; luôn đồng hành cùng người trồng cam trong hỗ trợ kỹ thuật, quản lý sử dụng đất hiệu quả, đẩy mạnh quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn và nguồn gốc của sản phẩm. Qua đó, duy trì uy tín cho sản phẩm Cam Cao Phong và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Gian hàng sản phẩm cam, quýt xã cao Phong

Đồng chí cũng kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục chung tay đầu tư khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh quảng bá nhằm phát triển sản phẩm Cam Cao Phong về số lượng, chất lượng và sức cạnh tranh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Cao Phong và tỉnh Phú Thọ.

Lễ hội Cam Cao Phong và hội chợ triển lãm các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 diễn ra từ 12/12 đến 18/12/2025, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng du lịch của địa phương.

Hồng Duyên