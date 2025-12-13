Khu công nghiệp Khai Quang - Điểm sáng thu hút đầu tư

Nằm ở vị trí cửa ngõ của tỉnh Phú Thọ, giáp Thủ đô Hà Nội, Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư đang trở thành điểm đến chiến lược của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, hiện đại, KCN Khai Quang đã và đang khẳng định vai trò là một trong những tâm điểm thu hút đầu tư hàng đầu của vùng Đất Tổ.

Qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, KCN Khai Quang hiện có tổng diện tích hơn 221 ha. Trong đó, 163 ha là đất công nghiệp; gần 158 ha đã được lấp đầy, chỉ còn khoảng 5,83 ha quỹ đất sẵn sàng cho nhà đầu tư mới.

Tỷ lệ lấp đầy cao cho thấy sức hấp dẫn lớn của KCN trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt.

Không chỉ sở hữu diện tích “đẹp”, KCN Khai Quang còn có hệ thống giao thông liên vùng vô cùng thuận lợi: Giáp Quốc lộ 2A, cách ga đường sắt Hà Nội – Lào Cai chỉ 2 km, cách Thủ đô Hà Nội 50 km và Sân bay Quốc tế Nội Bài 25 km.

Hạ tầng kỹ thuật nội khu được đầu tư đồng bộ, từ hệ thống giao thông, điện, nước đến xử lý nước thải, viễn thông.

Không gian xanh, sạch, hiện đại tạo môi trường làm việc thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất.

KCN Khai Quang hiện là “ngôi nhà chung” của nhiều doanh nghiệp đến từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Các lĩnh vực hoạt động đa dạng, tập trung vào chế tạo ô tô – xe máy, cơ khí chính xác, sản xuất khuôn mẫu kim loại và phi kim loại, thiết bị – phụ tùng công nghiệp.

Công nhân được làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện, thu nhập ổn định, ngày càng nâng cao chất lượng đời sống.

Hiện nay, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đổi mới công nghệ, thể hiện niềm tin vào môi trường đầu tư Phú Thọ nói chung và KCN Khai Quang nói riêng.

Lựa chọn Phú Thọ là “quê hương thứ hai”, các doanh nghiệp trong KCN Khai Quang không chỉ sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn.

Lê Minh