Phật thủ mở hướng làm giàu

Phát huy lợi thế vùng đất bãi ven sông Hồng màu mỡ, phì nhiêu, diện tích lớn, nông dân xã Liên Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống cây phật thủ về canh tác. Từ loại cây cảnh quen thuộc trong mỗi dịp Tết, phật thủ nay đã trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ nông dân đổi đời. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 50 ha trồng phật thủ, trong đó 30 ha được canh tác tập trung, năng suất ước đạt khoảng 3 tấn/ha. Cây phật thủ đã góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Toàn cảnh 30 ha trồng phật thủ với quy mô sản xuất tập trung, tạo thành vùng hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Nắm chắc kỹ thuật, chăm sóc theo quy trình, phật thủ trồng trên đồng đất Liên Châu có mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Người dân chăm sóc vườn phật thủ theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng quả.

Vùng trồng phật thủ tập trung đang mang lại nguồn thu tiền tỷ cho nhiều hộ dân.

Người dân ghép phật thủ bonsai cung cấp ra thị trường.

Những quả phật thủ được tạo dáng đẹp, sẵn sàng phục vụ thị trường

Ngoài quả̉, nông dân còn tạo dáng phật thủ bonsai, đáp ứng nhu cầu của một số người chơi cây cảnh.

Vùng sản xuất phật thủ đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Liên Châu, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

