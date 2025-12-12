Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp FDI khu vực Hòa Bình

Chiều 12/12, tại trụ sở Thuế cơ sở 12, phường Hòa Bình, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp FDI khu vực Hòa Bình.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp ban hành ngày 14/6/2025; Luật Thuế Giá trị gia tăng ngày 18/2/2025; Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về quản lý hóa đơn, chứng từ.

Những điểm mới này liên quan trực tiếp đến các vấn đề doanh nghiệp FDI đặc biệt quan tâm như: Ưu đãi thuế, chi phí được trừ, phương pháp tính thuế, phạm vi không chịu thuế và các quy định về hóa đơn điện tử.

Đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp FDI khu vực Hòa Bình

Quang cảnh buổi đối thoại.

Các doanh nghiệp tham gia hội nghị cũng được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể về thủ tục hoàn thuế, hồ sơ chứng từ, thời gian xử lý và những lưu ý trong quá trình kê khai, đối chiếu dữ liệu.

Bên cạnh cập nhật quy định mới, các doanh nghiệp FDI cũng được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hoàn thuế, quy trình quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ. Nhiều ý kiến, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đã được trao đổi trực tiếp và giải đáp kịp thời.

Hội nghị là dịp để cơ quan thuế và doanh nghiệp tăng cường đối thoại, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ của ngành Thuế đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI trong việc thực hiện đúng, đủ các chính sách thuế theo quy định mới.

Đỗ Huyền


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hòa bình Thủ tục hành chính Doanh nghiệp fdi tỉnh Phú Thọ giải đáp Hội nghị đối thoại Thuế thu nhập doanh nghiệp Cộng đồng doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng thực hiện nghĩa vụ thuế



Triển khai sản xuất trồng trọt năm 2026

Triển khai sản xuất trồng trọt năm 2026
2025-12-12 13:12:00

baophutho.vn Sáng 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2025, triển khai sản xuất vụ Xuân và phương hướng, nhiệm vụ...

Động lực cho “kinh tế xanh” phát triển

Động lực cho “kinh tế xanh” phát triển
2025-12-12 07:13:00

baophutho.vn Việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình tạo nên một không gian phát triển mới rộng lớn, giàu tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực...

