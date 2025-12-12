Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở đô thị, khu công nghiệp

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11279/ KH-UBND về việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (GDMN) ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2026–2035, định hướng đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh.

Trường Mầm non Hòa Phong, phường Việt Trì được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập của trẻ.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non tại các địa bàn đô thị và khu công nghiệp của tỉnh, bảo đảm trẻ được tiếp cận dịch vụ GDMN chất lượng, an toàn, bình đẳng về cơ hội học tập.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2035: Đối với trẻ em địa bàn đô thị đáp ứng 100% nhu cầu được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao (đưa đón và chăm sóc ngoài giờ, chăm sóc ngày thứ Bảy...); 50% trẻ nhà trẻ và 100% trẻ mẫu giáo ra lớp; 100% trẻ mẫu giáo được làm quen tiếng Anh; ít nhất 50% trẻ mẫu giáo được học kỹ năng sống và tiếp cận theo hướng phát huy năng lực cá nhân. 100% trẻ trong cơ sở GDMN được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bảo đảm an toàn theo chương trình GDMN phù hợp điều kiện địa phương.

Địa bàn có khu công nghiệp phấn đấu 100% trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi là con công nhân, người lao động có nhu cầu được đến trường, lớp và tiếp cận dịch vụ GDMN chất lượng. Phấn đấu ít nhất 30% trẻ ra lớp trong các cơ sở GDMN ngoài công lập. 100% trẻ mầm non là con công nhân làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên địa bàn đô thị phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở GDMN công lập có trình độ chuyên môn trên chuẩn.100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục trẻ theo phương pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp với điệu kiện thực tế và môi trường đô thị. 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên khai thác, sử dụng tài liệu trên nền tảng số vào công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn.

Địa bàn có khu công nghiệp: 100% cán bộ quản lý, chủ cơ sở độc lập tư thục và giáo viên hàng năm được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với đặc thù tại khu công nghiệp. 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên được tiếp cận tài liệu trên nền tảng số. Trong đó có ít nhất 50% cán bộ, giáo viên biết khai thác, sử dụng tài liệu trên nền tảng số vào công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn.

Đối với cơ sở GDMN địa bàn đô thị, phấn đấu 50% đơn vị cấp tỉnh xây dựng và triển khai mô hình GDMN phù hợp đặc thù địa phương, từng bước tiếp cận mô hình tiên tiến. Xây dựng 3 - 6 trường mầm non tiên tiến, hiện đại, đạt trình độ châu Á ở các khu vực và nhân rộng mô hình theo từng năm...

Định hướng đến năm 2045, hoàn thiện hệ thống GDMN chất lượng cao tại các đô thị và khu công nghiệp, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được tiếp cận cơ hội học tập và chăm sóc trong môi trường giáo dục an toàn - thân thiện - hiện đại. Củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng GDMN ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp. Nhân rộng các mô hình GDMN chất lượng, hiệu quả, bảo đảm công bằng, phù hợp với đặc thù địa bàn đô thị, khu công nghiệp của tỉnh...

Hiền Mai