THÔNG BÁO NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Văn phòng Công chứng Dương Thảo.

Địa chỉ: Trung Báo, Cao Dương, Phú Thọ.

Trưởng văn phòng: Bùi Sơn Dương, Quyết định Bổ nhiệm CCV số: 500/QĐ-BTP ngày 13/2/2020.

Công chứng viên: Trịnh Thị Thảo, Quyết định Bổ nhiệm CCV số: 543/QĐ-UBND ngày 06/8/2025.

Giấy đăng ký hoạt động VPCC số: 25.2025.02.0007/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cấp ngày 09/12/2025.

Nơi đăng ký hoạt động: Trung Báo, Cao Dương, Phú Thọ

Ngày bắt đầu hoạt động: 15/12/2025.



 Từ khóa: UBND tỉnh Phú Thọ Văn phòng công chứng Đăng ký Bổ nhiệm Sơn dương Thông báo quyết định cao tư pháp
