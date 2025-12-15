THÔNG BÁO NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

{title}
Văn phòng Công chứng Dương Thảo.
Địa chỉ: Trung Báo, Cao Dương, Phú Thọ.
Trưởng văn phòng: Bùi Sơn Dương, Quyết định Bổ nhiệm CCV số: 500/QĐ-BTP ngày 13/2/2020.
Công chứng viên: Trịnh Thị Thảo, Quyết định Bổ nhiệm CCV số: 543/QĐ-UBND ngày 06/8/2025.
Giấy đăng ký hoạt động VPCC số: 25.2025.02.0007/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cấp ngày 09/12/2025.
Nơi đăng ký hoạt động: Trung Báo, Cao Dương, Phú Thọ
Ngày bắt đầu hoạt động: 15/12/2025.
