Lê Bình Group - Nhà Phân Phối Máy Phun Sơn, Phun Bột Bả, Phun Keo, Phun Foam Polyurea Chính Hãng Graco Hàng Đầu Việt Nam

Trong thị trường thiết bị phun sơn công nghiệp đang cạnh tranh quyết liệt, Lê Bình Group đã khẳng định vị thế là nhà phân phối ủy quyềntại Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương được Graco Inc (Hoa Kỳ) ủy quyền chính thức cung cấp toàn dòng máy phun bơm phun chất lỏng của hãng Graco nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Hành trình hơn 23 năm Lê Bình Group đồng hành cùng Graco

Từ năm 2002, Lê Bình Group đã trở thành đối tác chiến lược của Graco – thương hiệu uy tín trên thế giới về tổng thể các giải pháp liên quan đến lĩnh vực bơm phun chất lỏng . Đến nay, công ty là đơn vị uy tín tại Việt Nam được cấp chứng nhận đại lý ủy quyền trực tiếp từ trụ sở Graco tại Minneapolis, Mỹ. Mọi sản phẩm rời kho Lê Bình Group đều kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và hóa đơn VAT đầy đủ.

Các dòng máy bơm và phun chất lỏng nổi bật Graco đều được Lê Bình là đơn vị tiên phong cung cấp và phân phối tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, các kỹ sư và nhà thầu lớn đều tin chọn thiết bị Graco nhờ các tính năng làm việc thông minh, khoa học, chính xác và độ bền vượt trội, khả năng vận hành ổn định trong môi trường thi công khắc nghiệt: độ ẩm cao, bụi nhiều và phải làm việc liên tục 16-18 giờ/ngày. Máy của hãng Graco cung cấp có thể ứng rộng dãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống

Hiện chúng tôi đang cung cấp đầy đủ các dòng máy phun sơn chính hãng Graco, đáp ứng mọi nhu cầu từ hoàn thiện nội thất, bột bả cho đến thi công công nghiệp nặng:

Máy phun bột bả Graco Mark Series

Dòng máy mạnh mẽ, chuyên dụng cho bột bả/matit tường khối lượng lớn. Bao gồm:

Graco Mark IV - Phù hợp thi công hoàn thiện nội - ngoại thất.

Graco Mark V - Công suất lớn, cho năng suất cao và bề mặt mịn chuẩn.

Graco Mark X (cao cấp) - Lựa chọn hàng đầu tại các công trình quy mô lớn, liên tục.

Máy phun hai thành phần (2K) Graco Reactor & ProMix

Thiết kế dành cho PU Foam, Polyurea và các vật liệu hai thành phần yêu cầu độ chính xác cao:

Graco M2K - Hệ thống định lượng hai thành phần nhỏ gọn, dễ vận hành.

Graco ProMix 2KE - Trộn, đo lường chính xác, phù hợp sơn công nghiệp chất lượng cao.

Graco Reactor 3 E-XP1 / E-XP2 – Chuyên phun Polyurea, PU Foam hiệu suất lớn.

Graco Reactor A-25, E-10, E-10HP, E-20 - Các lựa chọn linh hoạt cho nhiều quy mô thi công.

Máy phun sơn cầm tay Graco Ultra Series

Graco Ultra Max/Ultra Handheld - Nhỏ gọn, dễ mang theo, thích hợp sửa chữa – bảo trì nhanh.

Máy phun sơn công nghiệp Graco

Dành cho sơn công trình lớn, kết cấu thép, tàu biển và vật liệu độ nhớt cao:

Graco Triton - Hệ thống phun chuyên dụng cho sơn công nghiệp.

Graco 390PC - Dòng nhỏ gọn, bền bỉ cho thợ chuyên nghiệp.

Graco GH 230 / GH 300 Convertible - Mạnh mẽ cho sơn ngoại thất, sơn tường cao tầng.

Graco King & King Contractor - Dòng công suất lớn nhất, dùng cho sơn tàu biển và chống cháy.

Graco Merkur - Hệ thống phun sơn áp lực cao cho sơn công nghiệp chất lượng cao.

Graco Ultra Max II 490PC - Tối ưu cho thi công nội - ngoại thất và epoxy.

Chính sách bảo hành và hậu mãi khi mua máy phun sơn Graco chuẩn quốc tế

Khác biệt hoàn toàn so với hàng xách tay và hàng trôi nổi, máy Graco chính hãng tại Lê Bình Group được áp dụng:

Bảo hành điện tử chính hãng Graco toàn cầu 5 năm

Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời bởi đội ngũ kỹ sư được Graco đào tạo và cấp chứng chỉ trực tiếp tại Mỹ

Kho linh phụ kiện chính hãng Việt Nam

Dịch vụ bảo trì định kỳ và sửa chữa tận công trình trên toàn quốc

Hình ảnh bàn giao hệ thống phun sơn cho nhà máy Hyundai Thành Công tại Ninh Bình.

