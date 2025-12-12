Chuyên gia giải mã lý do cửa thép chống cháy trượt kiểm định PCCC và cách khắc phục

Thời gian qua, hàng loạt công trình từ chung cư cao tầng đến nhà xưởng công nghiệp bị “tuýt còi”, đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, hạng mục cửa thép chống cháy là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc không đạt nghiệm thu. Vậy đâu là những lỗi kỹ thuật phổ biến và làm thế nào để lựa chọn sản phẩm đạt chuẩn theo quy định mới nhất? Dưới góc nhìn chuyên môn, các kỹ sư từ BKDoor - đơn vị sản xuất cửa chuyên dụng uy tín - sẽ đưa ra những phân tích chi tiết giúp chủ đầu tư tránh cảnh “tiền mất tật mang”.

Những “điểm chết” kỹ thuật thường gặp ở cửa giá rẻ

Theo khảo sát thực tế tại các công trình bị yêu cầu khắc phục, đa số các bộ cửa không đạt chuẩn đều mắc phải những lỗi nghiêm trọng về cấu tạo lõi và vật liệu.

Kết cấu lõi cửa không đảm bảo tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I)

Trước đây, nhiều đơn vị sản xuất cửa thép chống cháy thường sử dụng 100% lõi giấy tổ ong (honeycomb paper) để giảm giá thành. Tuy nhiên, với các tiêu chuẩn mới khắt khe hơn, vật liệu này khó lòng đáp ứng được chỉ số EI trong thời gian dài (60, 90 hay 120 phút). Khi gặp nhiệt độ cao, kết cấu này dễ bị sụp đổ, khiến lửa nung nóng trực tiếp mặt bên kia cánh cửa, gây nguy hiểm cho người lánh nạn.

Cửa có kết cấu không đạt chuẩn dễ bị sụp đổ trước nhiệt độ

Sai lệch độ dày thép và phụ kiện không đồng bộ

Một bộ cửa thép chống cháy đạt chuẩn là một hệ thống đồng bộ kín khít. Nhiều nhà thầu ham rẻ sử dụng loại thép mỏng dưới 0.8mm cho cánh hoặc sử dụng gioăng ngăn khói kém chất lượng. Khi có hỏa hoạn, thép mỏng sẽ nhanh chóng bị biến dạng (cong vênh), tạo ra khe hở để khói độc tràn qua. Theo thống kê, ngạt khói chính là nguyên nhân gây tử vong cao hơn cả lửa cháy.

Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD yêu cầu gì ở cửa thép chống cháy?

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình đã đặt ra những thước đo mới buộc các nhà sản xuất phải nâng cấp công nghệ.

Cụ thể, sản phẩm phải trải qua quy trình “đốt mẫu” thực tế tại phòng thí nghiệm được chỉ định. Cửa thép chống cháy phải chịu được ngọn lửa trực tiếp trong thời gian quy định (ví dụ 60 phút cho EI60) mà không được:

Mất tính toàn vẹn (xuất hiện vết nứt, gãy đổ).

Mất tính cách nhiệt (nhiệt độ bề mặt không tiếp xúc lửa tăng quá giới hạn cho phép).

Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất lớn như BKDoor phải chuyển đổi sang sử dụng các vật liệu lõi tiên tiến hơn như tấm chống cháy Magie Oxit (MgO) hoặc bông gốm / bông khoáng tỷ trọng cao.

Lời khuyên từ chuyên gia BKDoor dành cho chủ đầu tư

Để đảm bảo tiến độ bàn giao và tránh rủi ro pháp lý về sau, đại diện BKDoor khuyến nghị các chủ đầu tư cần lưu ý 3 yếu tố then chốt khi lựa chọn nhà cung cấp:

Kiểm tra năng lực đốt mẫu: Yêu cầu nhà cung cấp xuất trình giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC của mẫu cửa tương ứng.

Cửa cuốn BKDoor trong bài kiểm tra đốt mẫu chống cháy

Soi kỹ hồ sơ xuất xưởng: Mỗi lô cửa thép chống cháy đưa vào công trình đều phải có tem kiểm định riêng biệt được cấp bởi cục cảnh sát PCCC & CNCH. Tuyệt đối không chấp nhận các loại giấy tờ photo, cắt ghép không rõ ràng.

Chọn thương hiệu có nhà máy sản xuất trực tiếp: Các đơn vị như BKDoor với hệ thống nhà máy lớn sẽ chủ động kiểm soát được chất lượng đầu vào của vật liệu (thép, lõi, sơn) tốt hơn các đơn vị thương mại trung gian.

BKDoor chủ động kiểm soát đầu ra với nhà máy sản xuất trực tiếp

Việc tuân thủ quy chuẩn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà là lương tâm nghề nghiệp. Đầu tư vào hệ thống cửa đạt chuẩn chính là cách tiết kiệm chi phí sửa chữa và bảo vệ uy tín thương hiệu hiệu quả nhất.

