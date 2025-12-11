Gợi ý khách sạn, resort tốt nhất ở Sầm Sơn cho kỳ nghỉ gia đình dịp cuối năm

Những năm gần đây, Sầm Sơn (Thanh Hóa) nổi lên như một “điểm nóng” nghỉ dưỡng cuối năm, thu hút du khách từ khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thành phố biển gây ấn tượng với bãi cát rộng, nước biển trong xanh, thời tiết dễ chịu và hệ thống resort, khách sạn cao cấp, đầy đủ tiện nghi.

Top những khách sạn, resort tốt nhất ở Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Dịp cuối năm 2025 - đầu 2026, Sầm Sơn “nóng” với lượng du khách tăng mạnh, đặc biệt nhóm tìm kiếm khách sạn và resort 4-5 sao. Dưới đây là top 4 được tìm kiếm nhiều nhất trên Traveloka:

FLC Sầm Sơn - Quần thể nghỉ dưỡng lớn nhất thành phố

FLC Sầm Sơn là biểu tượng của du lịch cao cấp tại Thanh Hóa với khuôn viên rộng rãi, bãi biển riêng và nhiều tiện ích dành cho gia đình. Du khách có thể tận hưởng hồ bơi ngoài trời, sân golf 18 hố, khu vui chơi trẻ em và hệ thống nhà hàng đa dạng.

Các phòng nghỉ được thiết kế hiện đại, ban công hướng biển hoặc hồ bơi, mang đến không gian thoáng đãng cho gia đình có trẻ nhỏ. Những buổi dạo biển chiều tối, thưởng thức cà phê trong khu vườn hay các buổi trình diễn nghệ thuật ngay tại quần thể đều tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng phong phú và đáng nhớ.

Giá phòng dịp cuối năm dao động từ 2,2-3,5 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm và loại phòng. Với hệ thống tiện ích phong phú, FLC Sầm Sơn vẫn là lựa chọn dẫn đầu khi nhắc đến chuyến nghỉ dưỡng gia đình tại Thanh Hóa.

FLC Sầm Sơn - điểm nhấn du lịch Thanh Hóa

FLC Grand Hotel Samson - Lựa chọn sang trọng, phù hợp gia đình đông người

Nằm trong cùng quần thể với FLC Sầm Sơn, FLC Grand Hotel Samson mang phong cách hiện đại và sang trọng hơn, hướng đến nhóm khách gia đình hoặc nhóm bạn. Phòng nghỉ rộng từ 40-70 m2, nhiều hạng phòng có tầm nhìn biển rộng, nội thất tiện nghi và đầy đủ tiện ích.

Khách lưu trú có thể sử dụng hồ bơi nước mặn lớn, khu vui chơi trẻ em trong nhà, bãi biển riêng và hệ thống nhà hàng đa dạng. Đồng thời, toàn bộ tiện ích của quần thể FLC đều sẵn sàng phục vụ, đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn. Dịp cuối tuần và gần Tết, resort thường kín phòng khá sớm, vì vậy du khách nên đặt trước để đảm bảo lựa chọn phù hợp.

Resort Vạn Chài - Không gian xanh yên tĩnh bên bãi biển

Resort Vạn Chài, cách trung tâm Sầm Sơn chỉ vài phút lái xe, nổi bật với kiến trúc đậm chất làng quê Bắc Bộ, kết hợp mái ngói truyền thống, nhà gỗ và các chi tiết chạm trổ tinh tế. Các villa và bungalow nằm xen lẫn trong khu vườn xanh mát, tạo nên không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, hài hòa với thiên nhiên.

Du khách có thể thư giãn bên hồ bơi lớn, tận hưởng bãi biển riêng hay dạo bộ trên những lối đi rợp bóng cây, đồng thời thưởng thức ẩm thực hải sản tươi ngon ngay tại nhà hàng trong khuôn viên, trọn vẹn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên đặc trưng miền Bắc.

Resort Vạn Chài nổi bật với phong cách kiến trúc làng quê Bắc Bộ

Khách sạn Maldives Sam Son - Phong cách trẻ trung, giá hợp lý

Maldives Sam Son ghi điểm với du khách nhờ phong cách thiết kế tươi mới, lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải với tông trắng - xanh, không gian thoáng đãng và nhiều góc “check-in” đẹp mắt. Khách sạn nằm gần biển, thuận tiện di chuyển tới các điểm vui chơi buổi tối hoặc trung tâm Sầm Sơn sầm uất. Maldives Sam Son có hồ bơi ngoài trời, khu café nhỏ và nhà hàng phục vụ ba bữa - đủ tiện nghi cho chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Đặt phòng khách sạn, resort cao cấp Sầm Sơn trên Traveloka: Dễ theo dõi giá, nhiều ưu đãi

Khi lượng du khách đổ về Sầm Sơn dịp cuối năm ngày càng đông, việc chọn được khách sạn hay resort phù hợp trở thành yếu tố then chốt để kỳ nghỉ trọn vẹn. Traveloka mang đến giải pháp tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng theo dõi giá, so sánh hạng phòng và săn các ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo mỗi gia đình đều có thể tìm được chỗ nghỉ lý tưởng mà không phải lo lắng “cháy phòng” hay vượt ngân sách.

Nhiều khách sạn ở Sầm Sơn trên nền tảng thường có ưu đãi đặc biệt vào các ngày trong tuần hoặc khi đặt trước vài tuần, kèm theo lựa chọn thanh toán linh hoạt và chính sách hoàn - đổi phòng tiện lợi. Nhờ vậy, mỗi gia đình có thể yên tâm lựa chọn nơi lưu trú vừa phù hợp nhu cầu, vừa thuận tiện di chuyển.

Traveloka giúp du khách dễ dàng theo dõi giá, lọc phòng còn trống

Sầm Sơn ngày càng ghi điểm với du khách nhờ hệ thống khách sạn cao cấp đa dạng, bãi biển rộng và nhiều tiện ích vui chơi - nghỉ dưỡng. Cách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc không quá xa, thành phố biển này đang dần khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ cuối năm đầy thư giãn và trải nghiệm đáng nhớ.