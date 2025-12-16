THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm như sau:

I- Số lượng viên chức tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Tiếp nhận vào viên chức: 07 chỉ tiêu gồm:

-Vị trí việc làm Địa chính viên hạng III: 05 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm chuyên viên thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

2. Xét tuyển viên chức: 02 chỉ tiêu gồm:

- Vị trí việc làm Chuyên viên về Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Chuyên viên về pháp chế: 01 chỉ tiêu.

II- Điều kiện tuyển dụng

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Điều k iện cụ thể:

a. Tiếp nhận vào viên chức

(Bấm tải >>>bảng phụ lục I, Chỉ tiêu tiếp nhận viên chức kèm theo)

b. Xét tuyển viên chức

(Bấm tải >>>bảng phụ lục II, Chỉ tiêu xét tuyển viên chức kèm theo)

3- Hồ sơ dự tuyển gồm:

3.1 . Hồ sơ tiếp nhận vào viên chức:

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Các Hợp đồng lao động hoặc các Quyết định phân công công tác... để xác định quá trình công tác;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu có).

3.2 Hồ sơ xét tuyển viên chức:

-Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận gửi kèm phiếu tiếp nhận.

4- Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận và xét tuyển.

5- Thời gian tuyển dụng:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 16/12/2025 đến hết ngày 16/01/2026

- Thời gian tiếp nhận và xét tuyển: Tháng 01 năm 2026

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, Số 391, đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (Phòng Kế hoạch- Tài chính). Điện thoại: 02183.895.

(Mời bạn đọc quét mã QR truy cập vào Báo Phú Thọ điện tử với đường link: baophutho.vn để xem nội dung chi tiết , Bảng Phụ lục I, Bảng Phụ lục II ).