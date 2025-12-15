Sống sang, đầu tư thông minh cùng ROX Living Diễn Châu

Dự án ROX Living Diễn Châu (ROX Living Aquamarine) mang đến làn gió mới trên bản đồ bất động sản Nghệ An, mở ra chuẩn mực sống hiện đại, tiện nghi và gần gũi thiên nhiên. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội để khám phá phong cách sống sang trọng kết hợp tiềm năng đầu tư bền vững, phù hợp với nhu cầu của cả cư dân lẫn nhà đầu tư.

1. ROX Living Diễn Châu – Điểm nhấn đô thị xanh, hiện đại và đẳng cấp

ROX Living Diễn Châu (ROX Living Aquamarine) là dự án đô thị sinh thái tiêu chuẩn cao, tọa lạc tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, sở hữu vị trí đắc địa gần sông Bùng và biển Đông, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A cùng các trục giao thông chính. Với quy mô lớn 33,35 ha, dự án quy hoạch đồng bộ, bao gồm các sản phẩm đa dạng từ đất nền, nhà phố liền kề, shophouse đến biệt thự ven sông, mang đến lựa chọn phù hợp cho mọi nhu cầu sống.

Dự án nổi bật nhờ thiết kế hài hòa giữa không gian xanh, cảnh quan sông nước và hệ thống tiện ích nội khu hiện đại. Cư dân tương lai sẽ được tận hưởng công viên, quảng trường, khu thương mại và hạ tầng hoàn thiện, tạo nên một cộng đồng sống năng động, tiện nghi nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

ROX Living Diễn Châu không chỉ mang lại trải nghiệm sống chất lượng mà còn được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch, đảm bảo giá trị bền vững theo thời gian. Đây thực sự là biểu tượng của phong cách sống xanh, hiện đại và đẳng cấp tại Nghệ An.

ROX Living Diễn Châu được xây dựng với quy mô lớn và đa dạng loại hình bất động sản

2. Khám phá hệ thống tiện ích toàn diện và giá trị bền vững của khu đô thị chuẩn mực tại Diễn Châu

ROX Living Aquamarine không chỉ kiến tạo không gian sống xanh, thời thượng mà còn hội tụ đầy đủ các tiện ích phục vụ mọi nhu cầu của cư dân, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

- Tiện ích sinh thái, nghỉ dưỡng tuyệt vời bên sông: Công viên trung tâm Thế Kỷ, hồ May Mắn và dòng sông Bùng uốn lượn kết hợp với vườn hoa và đường dạo bộ tạo nên không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, giúp cư dân gắn kết với thiên nhiên mỗi ngày.

- Tiện ích giáo dục, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ: Hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung tâm ngoại khóa và nhà thiếu nhi Hòa Phú giúp trẻ em phát triển toàn diện về tri thức và kỹ năng sống ngay trong khu đô thị.

- Tiện ích giải trí, thể thao đa dạng: Sân bóng mini, tennis, pickleball, khu BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và công viên chủ đề 7 kỳ quan thế giới thu nhỏ mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng cho mọi lứa tuổi.

- Tiện ích thương mại, văn hóa đặc sắc: Phố đi bộ, chợ đêm, quảng trường và các tuyến phố thương mại kết hợp biểu tượng văn hóa thế giới thu nhỏ. Tất cả tạo nên không gian sầm uất, hiện đại, phục vụ mua sắm, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng.

- Hạ tầng kỹ thuật, môi trường đảm bảo: Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 38%, dự án trang bị hệ thống điện, nước, viễn thông hiện đại, phù hợp với xu hướng “workation” – vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng, mang lại cuộc sống tiện nghi và linh hoạt.

- Tiêu chuẩn xây dựng và quản lý chuyên nghiệp: Dự án chú trọng chất lượng thi công và quản lý vận hành, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu tư bài bản và quy trình quản lý hiện đại. Điều này đảm bảo môi trường sống ổn định và duy trì giá trị bất động sản lâu dài cho chủ sở hữu.

Dự án kiến tạo không gian sống xanh, hiện đại và hội tụ đầy đủ các tiện ích đẳng cấp

3. Điểm đến lý tưởng cho sống sang chuẩn nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời vượt trội

Với vị trí thuận lợi, quy hoạch đồng bộ và phong cách sống hiện đại, ROX Living Aquamarine khẳng định giá trị vượt trội trên thị trường bất động sản Diễn Châu, đồng thời mở ra cơ hội riêng biệt cho từng nhóm khách hàng.

- Dành cho cư dân yêu thích không gian sống xanh và tiện nghi: ROX Living Aquamarine là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm cuộc sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng ven sông và tiện ích đô thị hiện đại. Cư dân vừa tận hưởng nhịp sống năng động của Diễn Châu, vừa thư giãn trong không gian xanh, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Mỗi căn nhà còn là biểu tượng cho phong cách và đẳng cấp cá nhân.

- Dành cho nhà đầu tư và doanh nhân: Với quy hoạch đồng bộ, các sản phẩm shophouse, nhà phố thương mại hay biệt thự ven sông mang đến cơ hội kinh doanh linh hoạt. Giá trị bất động sản tại ROX Living Aquamarine được dự báo gia tăng nhờ hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, tạo lợi nhuận bền vững.

ROX Living Aquamarine là lựa chọn bất động sản lý tưởng cho cả cư dân lẫn nhà đầu tưk

Với cam kết từ ROX Living về chất lượng kiến trúc, cảnh quan và dịch vụ quản lý, ROX Living Diễn Châu không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư thông minh cho tương lai. Hãy liên hệ với ROX Living để khám phá cơ hội sở hữu và đầu tư tại điểm nhấn bất động sản nổi bật ven sông Bùng, Diễn Châu.