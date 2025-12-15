Van Hải Phát - Địa chỉ cung cấp thiết bị đo chính hãng

Trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghiệp đang tăng cường quản lý hệ thống đường ống, hơi, nước và áp suất, nhu cầu về thiết bị đo lường chính xác ngày càng cao. Với sứ mệnh đáp ứng đúng nhu cầu đó, Van Hải Phát đã khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp thiết bị đo công nghiệp và van chính hãng, uy tín tại Việt Nam.

Giới thiệu Van Hải Phát

Van Hải Phát là đơn vị chuyên phân phối van công nghiệp và thiết bị đo lường cho các nhà máy, khu công nghiệp và nhiều công trình kỹ thuật khác. Ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm phong phú, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành công nghiệp.

Không dừng lại ở vai trò nhà cung cấp, Van Hải Phát còn hướng tới trở thành đối tác tư vấn giải pháp toàn diện cho khách hàng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mang đến những thiết bị vận hành ổn định, bền bỉ, phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ tối ưu hệ thống đo lường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo vận hành lâu dài.

Các loại thiết bị đo công nghiệp phổ biến

Trong hệ thống đường ống và dây chuyền sản xuất, việc giám sát các thông số như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và hiệu quả.. Hiểu rõ nhu cầu đó, Van Hải Phát cung cấp nhiều dòng thiết bị đo công nghiệp phổ biến, đáp ứng đa dạng môi trường sử dụng từ nước, hơi nóng đến khí nén.

Đồng hồ đo nhiệt độ

Đồng hồ đo nhiệt độ là thiết bị quan trọng trong các hệ thống lò hơi, đường ống dẫn nhiệt, dây chuyền sấy và những môi trường cần kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Các mẫu đồng hồ nhiệt độ do Van Hải Phát cung cấp được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như Dream, Wika, Wise....Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, độ bền cao, quan sát dễ dàng cùng dải đo phong phú, đáp ứng tốt nhiều điều kiện làm việc khác nhau.

Đồng hồ đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất là thiết bị quan trọng giúp kiểm soát áp suất của hơi, khí và chất lỏng trong các hệ thống công nghiệp. Hiện nay, Van Hải Phát đang cung cấp dòng đồng hồ đo áp suất của các thương hiệu như Dream, Wika, Wise... Sản phẩm có độ chính xác cao, kết cấu bền bỉ, đa dạng mẫu mã từ loại có dầu đến không dầu, toàn bộ inox, vỏ thép chân đồng....đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều môi trường làm việc khắc nghiệt.

Đồng hồ đo nước

Đồng hồ đo nước là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống cấp nước, dùng để đo và xác định lưu lượng nước chảy qua đường ống trong một khoảng thời gian nhất định. Sản phẩm hỗ trợ quá trình theo dõi, kiểm soát lượng nước tiêu thụ, đặc biệt hữu ích trong việc tính toán chi phí sử dụng.

Van Hải Phát hiện đang cung cấp đồng hồ đo nước của các thương hiệu như Hansung, Woteck, Zenner, Pmax...Thiết bị có độ chính xác cao, vận hành ổn định và bền bỉ theo thời gian. Sản phẩm đa dạng về kích cỡ, đáp ứng tốt nhu cầu lắp đặt cho cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.

Đồng hồ đo lưu lượng hơi

Đồng hồ đo lưu lượng hơi là thiết bị quan trọng trong các hệ thống công nghiệp, giúp xác định chính xác tốc độ và lưu lượng hơi. Van Hải Phát chuyên cung cấp các thiết bị đo lường phù hợp với môi trường có nhiệt độ và áp suất cao. Thiết bị đo đảm bảo vận hành ổn định, cho dữ liệu đo chính xác, giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát hiệu suất và giảm lãng phí năng lượng.

Van Hải Phát - Cung cấp các thiết bị đo lường chính hãng

Van Hải Phát tự hào là đơn vị cung cấp thiết bị đo lường chính hãng tại thị trường Việt Nam. Một trong những ưu điểm nổi bật của Van Hải Phát là cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ chứng từ kỹ thuật. Tất cả thiết bị đo lường đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng, đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu sử dụng thực tế.

Bên cạnh cung cấp sản phẩm chất lượng, Van Hải Phát chú trọng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật. Đội ngũ nhân sự có chuyên môn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp nhất cho hệ thống. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng.

Khi có nhu cầu tìm hiểu hoặc lựa chọn thiết bị đo và van công nghiệp, khách hàng có thể kết nối trực tiếp với Van Hải Phát để được hỗ trợ. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao sẵn sàng tư vấn, đưa ra phương án tối ưu cho từng điều kiện vận hành cụ thể.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Hải Phát

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 246 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

VPGD: Lô B29, Ngô Thì Nhậm, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

Website: https://vaninox.com.vn/

Email: haihotline@gmail.com

Hotline: 0961 882 338