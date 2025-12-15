Bức tranh toàn cảnh thị trường việc làm quý IV/2025

Quý IV/2025 là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng để chuẩn bị cho năm mới, đồng thời người lao động cũng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp của mình. Nhiều nền tảng tuyển dụng lớn như Vieclam24h cũng ghi nhận lượng tin đăng và lượt tìm việc tăng mạnh, thể hiện sự sôi động rõ nét của thị trường lao động.

Tổng quan thị trường lao động quý IV/2025

Quý III/2025 khép lại với nhiều tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Việt Nam. Số người có việc làm đạt khoảng 52,3 triệu người có việc làm, tăng thêm 261.300 người so với quý II/2025 (52,038 triệu người). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên cũng đạt 53,3 triệu người, cao hơn 254.500 người so với quý II/2025 (53,046 triệu người). Những con số này cho thấy đà phục hồi đang tiếp tục được củng cố khi nhu cầu tuyển dụng trên cả nước tăng mạnh.

Thị trường lao động quý IV/2025 tiếp tục có những khởi sắc (Ảnh: Internet)

Bước sang quý IV/2025, các chuyên gia dự báo nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục tăng khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện đơn hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh phục vụ mùa cao điểm cuối năm. Những ngành hưởng lợi nhiều nhất gồm thương mại, dịch vụ, logistics, sản xuất hàng tiêu dùng và các lĩnh vực hỗ trợ chuyển đổi số. Nếu các yếu tố kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, quý cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm mới, đồng thời cải thiện chất lượng việc làm cho người lao động, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực có hoạt động sản xuất sôi động.

Những ngành nghề thu hút nhân lực cuối năm Thương mại, dịch vụ, bán lẻ và logistics

Ngành thương mại, dịch vụ, bán lẻ và logistics có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ nhờ mùa cao điểm tiêu dùng và khuyến mãi cuối năm. Doanh nghiệp mở rộng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời cần bổ sung nhân lực nhanh và quy mô lớn. Đây là cơ hội đặc biệt cho những ai tìm việc thời vụ, bán thời gian hoặc muốn làm việc lâu dài trong ngành dịch vụ.

Công nghiệp chế biến, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ cũng tăng tốc tuyển dụng. Đây là thời điểm các nhà máy chạy hết công suất để đáp ứng đơn hàng trong và ngoài nước, khiến nhu cầu về công nhân tay nghề, kỹ thuật viên và nhân sự vận hành máy móc tăng lên đáng kể. Các vị trí yêu cầu kỹ năng cao thường được ưu tiên bởi doanh nghiệp hướng đến sự ổn định và cải thiện năng suất trong dài hạn.

Công nghiệp chế biến và sản xuất thu hút nhân lực cuối năm (Ảnh: Internet)

Nhóm nghề có kỹ năng chuyên môn và chất lượng cao

Nhiều doanh nghiệp săn tìm nhân lực có kỹ thuật, chuyên môn và trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất hoặc vận hành phức tạp. Thị trường lao động đang dịch chuyển, ưu tiên người làm tốt, nhanh và hiệu quả. Nhóm này không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể đạt mức đãi ngộ và ổn định lâu dài, phù hợp với những người tìm kiếm nghề nghiệp bền vững.

Cơ hội với người lao động

Ứng viên biết nắm bắt cơ hội sẽ có lợi thế lớn từ nhu cầu tuyển dụng cuối năm. Với đà hồi phục và nhu cầu nhân lực cao, quý IV/2025 là thời điểm lý tưởng để tìm việc, đặc biệt với những ai sẵn sàng làm việc ngay, linh hoạt ca kíp và có kỹ năng thực hành hoặc tay nghề.

Người có chuyên môn và kỹ thuật không chỉ dễ tìm việc mà còn có thể đạt mức thu nhập ổn định lâu dài. Lao động phổ thông vẫn có nhiều vị trí trong ngành dịch vụ, bán lẻ và logistics. Để tận dụng cơ hội, người lao động cần cập nhật kỹ năng, thích nghi với yêu cầu công việc và sẵn sàng làm việc theo ca hoặc mùa vụ. Chọn đúng ngành nghề phù hợp năng lực sẽ tạo lợi thế rõ rệt.

Người lao động nắm bắt cơ hội nhu cầu tuyển dụng ở giai đoạn cuối năm (Ảnh: Internet)

Nền tảng tìm việc uy tín như Vieclam24h sẽ giúp ứng viên rút ngắn thời gian tiếp cận cơ hội. Hệ thống gợi ý việc làm theo cv xin việc , thông tin tuyển dụng minh bạch và cập nhật liên tục giúp người tìm việc dễ dàng “chọn đúng - ứng tuyển nhanh - trúng tuyển sớm”, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu lao động tăng mạnh như cuối năm.

Cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng, doanh nghiệp cần chiến lược nhân sự linh hoạt

Dự kiến trong quý IV/2025 sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp cùng ngành để giành nhân tài. Nguồn ứng viên đáp ứng đủ kỹ năng và thái độ còn khan hiếm, khiến các nhà tuyển dụng quan tâm đến chất lượng nhân sự, tay nghề, hiệu suất làm việc và khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực cao.

Để đảm bảo tiến độ kinh doanh, sản xuất và hoàn thành mục tiêu cuối năm, doanh nghiệp không chỉ cần tuyển đủ người mà còn cần giữ chân nhân sự hiệu quả. Nhiều đơn vị đã cải thiện phúc lợi, bổ sung các chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề và củng cố môi trường làm việc nhằm tạo sự gắn bó lâu dài. Định hướng lấy chất lượng nhân sự làm trọng tâm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn Vieclam24h làm đối tác tuyển dụng, bởi nền tảng này giúp họ tiếp cận nguồn ứng viên lớn, rút ngắn thời gian lọc hồ sơ và tăng tỷ lệ tuyển đúng người, đúng việc trong giai đoạn cao điểm.

Quý IV/2025 đem đến một bức tranh thị trường việc làm đầy tiềm năng. Nhu cầu tuyển dụng tăng, nhiều ngành nghề khởi sắc, cơ hội tìm việc và thay đổi nghề nghiệp mở rộng. Với người lao động chủ động và linh hoạt, đây là thời điểm vàng để ghi điểm. Với doanh nghiệp, đây là giai đoạn quan trọng để đảm bảo nguồn nhân lực, hoàn thiện đơn hàng và chuẩn bị cho năm mới.