Thị trường cây xanh công trình cuối năm: Xu hướng chọn cây bản địa lên ngôi

Thị trường cây xanh công trình những ngày cuối năm đang bước vào giai đoạn “nước rút” nhằm kịp tiến độ đón năm mới 2026. Trong bức tranh sôi động ấy, các loài cây bản địa có sức sống bền bỉ trở thành lựa chọn được ưu tiên hàng đầu và cây hoa Ban đang trở thành “tâm điểm” được săn đón mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp rực rỡ và khả năng nâng tầm đẳng cấp cho không gian kiến trúc.

Sức hút của cây bản địa trong kiến trúc cảnh quan hiện đại

Những năm gần đây, bộ mặt đô thị tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã có sự thay đổi rõ rệt. Hàng loạt khu dân cư, khu công nghiệp và các tổ hợp nghỉ dưỡng mới đang được hình thành.

Theo ghi nhận tại nhiều công trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận, không khí làm việc đang diễn ra rất khẩn trương. Đối với các dự án khu đô thị mới, resort hay trụ sở cơ quan,... việc hoàn thiện cảnh quan xanh được xem là khâu trang điểm cuối cùng, cực kỳ quan trọng để định hình giá trị thẩm mỹ.

Chính vì áp lực về thời gian hoàn thiện trước thềm năm mới, các chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý có xu hướng tìm mua các loại cây công trình bản địa có sức sống tốt và giá trị thẩm mỹ cao. Trong đó, cây hoa Ban (đặc biệt là ban Tây Bắc) được xem là lựa chọn tối ưu cho khu vực miền Bắc, bởi nó đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe như: khả năng thích nghi tốt với khí hậu địa phương, tốc độ sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh, chi phí bảo dưỡng thấp và có tính thẩm mỹ cao.

Theo đại diện của Cây Ba Miền – đơn vị cung cấp cây xanh công trình lâu năm, cũng là địa chỉ chuyên mua bán cây ban Tây Bắc chất lượng và quy mô lớn hàng đầu hiện nay: “Các nhà thầu sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để sở hữu những gốc cây hoa ban đã trưởng thành, được dưỡng ủ kỹ, có tán đẹp và khả năng ra hoa ngay trong mùa xuân tới. Chỉ trong tháng 11, số lượng cây nhà vườn bán ra được tính lên đến đầu vạn”.

Trước đó, tại vùng Đất Tổ, hoa Ban vốn là cây hoa công trình được ưu ái trong các dự án cảnh quan đô thị. Cây được trồng ở công viên Văn Lang, trong khuôn viên trường Đại học Hùng Vương, Quảng trường Vĩnh Yên hay dọc theo các tuyến phố, con đường tại phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Hòa Bình, thị xã Phú Thọ,.... Sắc hoa dịu dàng cùng sức sống bền bỉ đã khiến loài thực vật vốn thuộc về núi rừng này chiếm trọn cảm tình của người dân nơi đây, góp phần kiến tạo nên diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc thiên nhiên.

Ngoài cây hoa ban, các loại cây công trình bản địa như lộc vừng, cây giáng hương huyết, cây sang hay cây hoa gạo, bằng lăng tím, hoa đại... cũng là những cái tên không thể bỏ qua. Những loại cây này không chỉ tạo bóng mát, điều hòa không khí mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ cao, giúp làm mềm đi những đường nét thô cứng của bê tông cốt thép.

Giải bài toán nguồn cung và chất lượng cây trồng

Nhu cầu tăng cao đột biến dịp cuối năm cũng đặt ra thách thức lớn về nguồn cung. Để phủ xanh một dự án lớn, chủ đầu tư cây mua số lượng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây có kích thước đồng đều và phẩm chất tốt. Để giải bài toán về nguồn cung và chất lượng cây trồng, các chủ đầu tư nên tìm kiếm và hợp tác với các nhà vườn quy mô lớn, có kinh nghiệm lâu năm.

Cây Ba Miền là một điểm sáng trong chuỗi cung ứng cây xanh công trình tại thị trường phía Bắc, có sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và kỹ thuật. Đơn vị này sở hữu hệ thống vườn ươm rộng lớn tại Hà Nội và Hưng Yên, có đa dạng chủng loại cây từ cây bóng mát, cây ăn quả đến các dòng cây hoa cảnh quan đặc sắc. Trước nhu cầu lớn của thị trường, Cây Ba Miền đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng để phục vụ mùa cao điểm cuối năm.

Đối với dòng cây hoa Ban, Cây Ba Miền hiện cung cấp đầy đủ các kích thước từ cây giống nhỏ đến các cây cổ thụ có đường kính gốc lớn, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Cây tại vườn luôn được cam kết sạch sâu bệnh, dáng thế đẹp và đã được thuần hóa để thích nghi với điều kiện sống tại các đô thị.

Bên cạnh dòng ban trắng Tây Bắc truyền thống, Cây Ba Miền còn nắm bắt nhanh nhạy thị hiếu thẩm mỹ mới với dòng Ban Tím (ban Hoàng Hậu) độc đáo. Dịch vụ bán cây ban tím Cây Ba Miền đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chủ biệt thự và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Màu tím đặc trưng, vừa sang trọng vừa mộng mơ của loài hoa này giúp tạo nên những điểm nhấn cảnh quan khác biệt, xóa tan sự đơn điệu của các khối bê tông.

Điểm mạnh của thương hiệu này còn nằm ở dịch vụ trọn gói và chuyên nghiệp. Khách hàng không chỉ được cung cấp cây trồng chất lượng mà còn được tư vấn giải pháp thi công, vận chuyển giao hàng và trồng tận nơi, có bảo hành dài hạn. Sự minh bạch trong quy trình làm việc giúp các đối tác yên tâm khi triển khai các hạng mục cảnh quan gấp rút.

Thị trường cây xanh công trình dịp cuối năm không chỉ là câu chuyện về mua bán, mà còn là sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và giải pháp bền vững. Việc lựa chọn đúng loài cây phù hợp và đơn vị cung cấp uy tín như Cây Ba Miền sẽ giúp các chủ đầu tư giải quyết bài toán cảnh quan một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ dự án, mang lại không gian sống xanh và thịnh vượng để đón chào năm mới.

