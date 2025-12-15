Học Viện Ôn Ngọc BeU hợp tác HSK Mock, tiên phong mang mô hình phòng thi thử chuẩn quốc tế về Việt Nam

Trong hành trình chinh phục HSK, khoảng cách giữa ôn luyện và phòng thi thật luôn là nỗi lo của nhiều người học tiếng Trung. Thấu hiểu điều đó, Học Viện Ôn Ngọc BeU hợp tác cùng HSK Mock, tiên phong mang mô hình phòng thi thử HSK chuẩn quốc tế về Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là thi thử, đây là cơ hội để người học làm quen môi trường thi thật và đánh giá đúng năng lực trước kỳ thi chính thức.

1. Hệ thống thi thử HSK tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam

HSK Mock hiện là nền tảng thi thử duy nhất được Chinese Testing International (CTI) - Cơ quan quản lý và tổ chức kỳ thi HSK trên toàn cầu chấp nhận và công nhận chính thức.

Ưu điểm của hệ thống thi thử tại ONBU khi hợp tác cùng HSK Mock:

- Không gian phòng thi đạt chuẩn quốc tế: Phòng thi được bố trí mô phỏng sát với phòng thi HSK chính thức, từ chỗ ngồi, thiết bị, tai nghe đến ánh sáng và cách sắp xếp giúp thí sinh làm quen với môi trường thi thật ngay từ lần thi thử đầu tiên.

- Hệ thống kỹ thuật ổn định, bảo mật cao: Máy móc, đường truyền và phần mềm thi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo quá trình làm bài diễn ra suôn sẻ, hạn chế tối đa các sự cố kỹ thuật và bảo mật tuyệt đối dữ liệu bài thi.

- Quy trình thi chuyên nghiệp, chuẩn hóa theo HSK thật: Từ khâu điểm danh, hướng dẫn trước giờ thi, canh thời gian đến kết thúc bài thi đều tuân theo quy trình thi HSK chính thức, giúp thí sinh làm quen với nhịp độ và áp lực phòng thi.

- Trải nghiệm thi thử như thi thật đúng nghĩa: Người học không chỉ làm bài để kiểm tra kiến thức mà còn được trải nghiệm trọn vẹn tâm lý, không khí và cường độ của một kỳ thi HSK thực tế.

- Đội ngũ giám sát và hỗ trợ được đào tạo bài bản: Nhân sự coi thi và đội ngũ Kỹ Thuật Viên tại ONBU được đào tạo theo tiêu chuẩn của HSK Mock, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và đúng quy định.

Thông qua hợp tác với HSK Mock, Học Viện Ôn Ngọc BeU không chỉ tổ chức một kỳ thi thử đơn thuần, mà mục tiêu là đặt nền móng cho mô hình phòng thi thử HSK chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là bước đi mang tính tiên phong, giúp người học tiếng Trung trong nước tiếp cận chuẩn đánh giá toàn cầu mà không cần ra nước ngoài.

Hệ thống thi thử HSK tiêu chuẩn quốc tế tại Học Viện Ôn Ngọc BeU

2. Kho đề thi thử chính thống, điểm số đánh giá dựa trên tiêu chuẩn quốc tế

2.1. Kho đề thi thử chính thống từ HSK Mock

Một trong những giá trị cốt lõi của mô hình thi thử HSK tại Học Viện Ôn Ngọc BeU chính là tính chính thống và độ tin cậy của đề thi cũng như hệ thống đánh giá. Thay vì sử dụng đề mô phỏng tràn lan, ONBU triển khai thi thử dựa trên kho đề chuẩn từ HSK Mock, giúp người học nhìn đúng năng lực thật của mình trước kỳ thi chính thức.

Cụ thể, đề thi thử tại ONBU đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Sử dụng đề thi HSK thật của các năm trước, được chọn lọc theo từng cấp độ.

- Giữ nguyên cấu trúc bài thi: số lượng câu hỏi, dạng bài, thứ tự kỹ năng (nghe, đọc viết).

- Thời gian làm bài đúng chuẩn thi thật giúp người thi rèn phản xạ và kỹ năng phân bổ thời gian.

- Trình bày trên máy tính tương đồng, chuẩn xác với giao diện phòng thi chính thức.

2.2. Hệ thống chống điểm tiêu chuẩn của CTI

Bên cạnh đề thi, kết quả thi thử tại Học Viện Ôn Ngọc BeU còn được chấm điểm hoàn toàn theo hệ thống tiêu chuẩn của CTI (Chinese Testing International) - Đơn vị quản lý và chứng nhận kỳ thi HSK trên toàn cầu. Điều này giúp điểm số thi thử có độ tham chiếu cao, hạn chế tình trạng “điểm ảo” thường gặp ở các hình thức thi thử không chính thống.

2.3. Tư vấn điểm mạnh, yếu và chia sẻ lộ trình ôn luyện cá nhân hoá từ ONBU

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ nhận được:

- Bảng điểm chi tiết theo từng kỹ năng (Nghe - Đọc - Viết).

- Đánh giá mức độ phù hợp với cấp độ HSK dự thi.

- Phân tích xu hướng sai sót thường gặp trong quá trình làm bài.

Sau khi có kết quả, đội ngũ Giáo Viên chất lượng tại ONBU sẽ trực tiếp phân tích điểm mạnh, điểm yếu; từ đó định hướng lộ trình học tập và ôn luyện cá nhân hóa, giúp người học tập trung đúng phần cần cải thiện thay vì ôn luyện dàn trải, thiếu trọng tâm.

Thông qua hợp tác với HSK Mock, Học Viện Ôn Ngọc BeU từng bước hoàn thiện một mô hình thi thử HSK chính thống, minh bạch, sát thực tế . Thi thử tại ONBU vì thế không dừng lại ở điểm số, mà trở thành nền tảng để xây dựng chiến lược ôn luyện hiệu quả và bền vững hơn. Với những ai đang nghiêm túc chuẩn bị cho HSK, đây là một trải nghiệm cần thiết để bước vào phòng thi thật với tâm thế vững vàng và chủ động hơn.

