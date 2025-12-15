4 loại đồ uống nên tránh khi bị đầy bụng

Có một số loại đồ uống có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày hoặc kích thích hệ tiêu hóa gây đầy bụng. Tìm hiểu một số loại đồ uống nên tránh hoặc hạn chế để tránh tình trạng đầy bụng trầm trọng hơn.

Đầy bụng là cảm giác căng tức hoặc chướng bụng, khó chịu dạ dày. Tình trạng này do nhiều yếu tố gây ra, chủ yếu do cách ăn uống, các vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, thay đổi nội tiết tố, thậm chí do căng thẳng.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, có một số loại thực phẩm như: đậu, bông cải xanh, bắp cải, hành tây, các sản phẩm từ sữa, chất tạo ngọt nhân tạo, đồ uống có gas hay caffeine... có thể gây đầy hơi, chướng bụng.

Ăn uống quá nhiều và quá nhanh cũng là nguyên nhân gây đầy bụng và khó chịu. Vì vậy, khi bị đầy hơi, khó tiêu nên tránh hoặc cắt giảm những thực phẩm này.

Uống nhiều đồ uống có gas là nguyên nhân gây cảm giác đầy bụng.

1. Một số loại đồ uống nên tránh khi bị đầy bụng

Nước uống có gas

Nước uống có gas (như soda, nước giải khát có gas... ) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra cảm giác đầy bụng, chướng bụng và ợ hơi.

Cơ chế này chủ yếu liên quan đến thành phần khí của đồ uống. Nước uống có gas được tạo ra bằng cách nén khí carbon dioxide vào chất lỏng dưới áp suất cao. Khi chúng ta uống vào, lượng khí dư thừa này làm tăng áp suất bên trong dạ dày gây ra cảm giác căng tức, đầy hơi và khó chịu.

Cảm giác căng tức do khí tích tụ sẽ kích hoạt phản xạ ợ hơi để đẩy bớt khí ra ngoài. Tuy nhiên không phải tất cả khí đều được loại bỏ. Phần khí còn lại trong dạ dày và ruột vẫn có thể làm nặng thêm tình trạng chướng bụng.

Đồ uống chứa nhiều caffeine

Uống quá nhiều caffeine có thể kích thích quá mức đường tiêu hóa gây đầy hơi và khó chịu.

Caffeine và các acid tự nhiên khác trong cà phê như acid chlorogenic có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều acid hơn. Lượng acid dư thừa này dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày dẫn đến cảm giác khó chịu, cồn cào, ợ nóng và làm trầm trọng thêm chứng trào ngược dạ dày- thực quản (GERD). Khi dạ dày bị kích thích dẫn đến cảm giác khó tiêu và đầy hơi.

Trong nhiều trường hợp, thủ phạm gây đầy hơi không phải chỉ do caffeine mà còn do các chất phụ gia thêm vào cà phê như sữa, kem béo (gây đầy bụng và tiêu chảy đối với người không dung nạp lactose).

Đồ uống chứa chất làm ngọt nhân tạo

Nhiều đồ uống có chứa chất thay thế đường như sorbitol hoặc mannitol, thường có trong nước ngọt ăn kiêng và các loại đồ uống nhẹ hoặc không đường khác. Các chất làm ngọt nhân tạo khó tiêu hóa hết, dễ bị vi khuẩn đường ruột lên men từ đó sinh thêm khí trong ruột già, làm trầm trọng thêm chứng đầy hơi.

Sữa và đồ uống chứa sữa

Những người không dung nạp lactose rất dễ bị đầy hơi và chướng bụng sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và các đồ uống chứa sữa như sinh tố, cà phê sữa, trà sữa...

Nguyên nhân của tình trạng không dung nạp lactose do thiếu một loại enzyme gọi là lactase, loại enzyme cần thiết để phân hủy lactose (một loại đường sữa), dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, đau bụng và tiêu chảy sau khi tiêu thụ các sản phẩm này.

Người không dung nạp lactose rất dễ bị đầy bụng sau khi uống sữa.

2. Cách tự nhiên để giảm đầy hơi, chướng bụng

Trong hầu hết các trường hợp, việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp kiểm soát, giảm tình trạng đầy bụng một cách tự nhiên.

Nên tránh ăn các loại thực phẩm và đồ uống như đã nói ở trên và thay bằng các thực phẩm dễ tiêu hóa hơn như: chuối, trái cây họ cam quýt, nho, dứa, kiwi, đu đủ, sữa chua, gừng...

Các loại đồ uống có thể làm giảm đầy hơi bao gồm: nước lọc, một số loại trà thảo mộc (trà bạc hà, trà gừng, trà hoa cúc, trà hạt thì là...), đồ uống lên men như kombucha và kefir.

Đảm bảo uống đủ nước cũng giúp tiêu hóa thức ăn trong dạ dày.

Nên ăn chậm và nhai thức ăn kỹ để tránh nuốt phải không khí.

Ăn nhiều bữa nhỏ và thường xuyên.

Sau ăn không nằm ngay.

Tập thể dục đều đặn mỗi ngày.

Theo suckhoedoisong.vn