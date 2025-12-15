Huấn luyện sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Sáng 15/12, tại xã Xuân Lãng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn.

Tham gia buổi huấn luyện, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản và trực tiếp thực hành nhiều kỹ năng sơ cấp cứu quan trọng như: Kỹ thuật di chuyển nạn nhân trong tình huống khẩn cấp; sơ cấp cứu dị vật gây tắc đường thở; xử lý các trường hợp ngừng thở, ngừng tim; sơ cứu chảy máu, sốc. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu các vết thương phần mềm, kỹ thuật băng bó vết thương; sơ cứu gãy xương và phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại lớp huấn luyện

Các đại biểu tham dự lớp huấn luyện

Thông qua chương trình huấn luyện, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân được nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, ứng phó với tai nạn, thương tích, đồng thời rèn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp xảy ra trong cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần giảm thiểu rủi ro, hạn chế hậu quả do tai nạn, thương tích gây ra, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Các học viên được thực hành nhiều kỹ năng sơ cấp cứu trong tình huống khẩn cấp nhằm hạn chế hậu quả do tai nạn, thương tích gây ra

Lê Minh