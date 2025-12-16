Y tế
Hơn 2,6 triệu liều vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026 - 2028

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 11312/KH-UBND triển khai công tác TCMR giai đoạn 2026 - 2028. Kế hoạch nhằm triển khai khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp thực tế; tiếp tục duy trì các thành quả đã đạt được trong công tác TCMR; khống chế hiệu quả các bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khoẻ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và hiệu quả các vắc xin trong Chương trình TCMR giai đoạn 2026 - 2028; duy trì thành quả và nâng cao hiệu quả công tác TCMR; triển khai vắc xin mới trong Chương trình TCMR.

Trẻ em được tiêm chủng phòng bệnh tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, ước tính nhu cầu 12 loại vắc xin gồm: Viêm gan B, lao (BCG), DPT-VGB-Hib, bại liệt uống, bại liệt tiêm, sởi, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản, uốn ván, bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT), bạch hầu - uốn ván (Td), rota được triển khai trong Chương trình TCMR trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2028 là hơn 2,6 triệu liều.

Số lượng vắc xin hằng năm bao gồm cả vắc xin sử dụng cho đối tượng thuộc diện tiêm chủng trong năm và vắc xin để tiêm bù cho những trường hợp chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi từ các năm trước. Riêng đối với vắc xin phế cầu và ung thư cổ tử cung (HPV) sẽ triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Kinh phí thực hiện Chương trình TCMR trích từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Quá trình triển khai kế hoạch đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện tiêm chủng trong Chương trình TCMR được tiếp cận tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, an toàn, đặc biệt tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, huy động sự tham gia của các cấp, ngành và toàn xã hội trong tổ chức, thực hiện công tác tiêm chủng phòng bệnh.

