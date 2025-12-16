Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh năm 2025

{title}
Ngày 16/12, tại Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu phát biểu, ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam
Sau khi nghỉ hưu, nghỉ công tác, các cán bộ cao cấp Quân đội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ Đảng và chính quyền.
Quang cảnh buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng được thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ năm 2025 và công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Những kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.
Minh Thuật - Trần Tuấn
