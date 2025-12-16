Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất: Tổ chức sinh hoạt chính trị cho hơn 1.400 cán bộ, sĩ quan dự bị

Ngày 16/12, Ban CHPTKV 2 – Thống Nhất đã tổ chức sinh hoạt chính trị và chi trả trợ cấp cho cán bộ, sĩ quan dự bị tại 32 phường, xã thuộc khu vực quản lý. Tham gia buổi sinh hoạt có trên 1.400 cán bộ, sĩ quan dự bị đến từ các địa phương trên địa bàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và sự gắn bó chặt chẽ của lực lượng dự bị động viên với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ, sĩ quan dự bị được thông tin, quán triệt nhiều nội dung quan trọng về tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Trong đó, trọng tâm là những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình địa chính trị toàn cầu; các điểm nóng xung đột giữa các quốc gia; tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương; vấn đề Biển Đông và những diễn biến đáng chú ý tại một số quốc gia ASEAN, tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của Việt Nam.

Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất tiến hành chi trả chế độ phụ cấp cho các sỹ quan dự bị của 32 xã, phường trong khu vực

Buổi sinh hoạt cũng dành thời lượng quan trọng để thông tin về tình hình trong nước và trong Quân đội. Các đại biểu được cập nhật những nét nổi bật trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai đồng bộ, quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là kết quả tổ chức thành công các sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các cán bộ, sĩ quan dự bị được thông tin về những kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2025, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức đặt ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Đối với địa phương, năm 2025, tỉnh đạt nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao và là mức cao nhất trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu là việc tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh năm 2025, được Quân khu 2 đánh giá cao và lựa chọn làm điểm. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo chất lượng và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh được tổ chức thành công, đúng tiến độ, nguyên tắc.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách xóa nhà tạm; huy động hơn 10.200 ngày công cùng phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Mạnh Hùng