Quân khu 2 gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu

Ngày 15/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân khu 2 đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng 350 cán bộ cao cấp Quân khu 2 và Quân đoàn 29 đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 2; đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020–2025; khẳng định cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Quân khu 2 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Quân khu đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy uy tín và bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng Quân khu 2 vững mạnh trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ Quân khu 2 thông báo tình hình thế giới, khu vực trong nước và kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2025.

Lãnh đạo Quân khu cũng đề nghị cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu tiếp tục là cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và gia đình chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định, phát triển địa bàn.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng thông tin nhanh tới các đại biểu về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn; kết quả hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu trong năm 2025 – năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; triển khai sắp xếp cơ quan, đơn vị phù hợp; chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X.

Đoàn Văn công Quân khu biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Cùng với đó, Quân khu 2 tổ chức lực lượng tham gia diễn binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác như cải cách hành chính, chuyển đổi số, huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quốc phòng, chính sách hậu phương Quân đội và phong trào thi đua Quyết thắng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nguyên Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và Quân đoàn 29 là cán bộ cấp tướng đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Đại diện cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; đánh giá cao những kết quả đạt được và khẳng định luôn tin tưởng, sẵn sàng tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng Quân khu 2 vững mạnh toàn diện.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đoàn kết, thắm tình đồng chí, đồng đội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong giai đoạn mới.

Hồng Duyên