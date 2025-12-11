Quốc phòng - An ninh
Ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về phân công nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; ngày 11/12, Công an xã Mai Hạ phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân xã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Hội viên Cựu Công an nhân dân là lực lượng có nhiều lợi thế như: Bề dày kinh nghiệm thực tiễn, sự am hiểu phong tục tập quán, địa bàn, gần gũi Nhân dân, có uy tín cao trong cộng đồng, cùng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với công tác bảo đảm ANTT. Việc huy động, tranh thủ nguồn lực quý báu này giúp Công an xã nắm chắc tình hình cơ sở, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Công an xã Mai Hạ và Hội Cựu CAND xã ký kết quy chế phối hợp trong đảm bảo ANTT ở cơ sở

Bên cạnh đó, Hội Cựu Công an nhân dân còn góp phần quan trọng trong công tác giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an xã, giúp lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong tình hình mới.

Thông qua Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công an và Công an tỉnh, đồng thời tạo khuôn khổ để hai lực lượng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của Hội Cựu Công an nhân dân trong tham gia công tác bảo vệ ANTT tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đinh Thắng

