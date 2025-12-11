Tổng duyệt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Ngày 11/12, Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2025 tổ chức Tổng duyệt thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2025 tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì. Dự, chỉ đạo buổi tổng duyệt có Đại tá Tạ Đức Diễn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi tổng duyệt, gần 700 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng của các đơn vị tham gia thực tập đã triển khai phương án xử lý tình huống giả định. Theo đó, xuất phát từ việc xảy ra cháy tại tầng 4 Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì, do nổ bình gas mini của một nhà hàng trong giờ cao điểm. Đám cháy lan nhanh, khói khí độc bao trùm toàn bộ khu vực, đặc biệt tại rạp chiếu phim tầng 5 có hàng trăm người mắc kẹt.

Các lực lượng tham gia phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2025

Cuộc thực tập diễn ra theo 5 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH. Giai đoạn 2: Công tác chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an cơ sở và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được phân công chữa cháy tại địa bàn. Giai đoạn 3: Huy động lực lượng thuộc Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị đến chi viện tổ chức chữa cháy và CNCH. Giai đoạn 4: Huy động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia chi viện, hỗ trợ thực hiện công tác chữa cháy, CNCH và tổng tấn công dập tắt đám cháy. Giai đoạn 5: Tổ chức khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh giải quyết vụ cháy.

Lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy.

Với việc áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH khoa học, chính xác, linh hoạt và đồng loạt phối hợp hành động, sau thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn và những người bị nạn được cứu hộ kịp thời...

Các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ theo phương án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Đại tá Tạ Đức Diễn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao công tác tập luyện của các lực lượng tham gia thực tập. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tham gia thực tập rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung, lực lượng, trang thiết bị để thực hiện tốt trong buổi thực tập chính thức diễn ra vào ngày 12/12 được thành công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Tổ chức chữa cháy

Huy Thắng