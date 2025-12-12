Ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

* Sáng 12/12, tại phường Hoà Bình, Công an các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm. Tham dự có lãnh đạo Công an tỉnh, các phường, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân khu vực 12.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã quán triệt rõ yêu cầu, nhiệm vụ, xác định đợt cao điểm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh năm 2025 – 2026 diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước. Tình hình an ninh, trật tự có thể tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp. Vì vậy, lực lượng Công an phường và ANTT cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động ra quân thực hiện đợt cao điểm và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đại biểu nhấn mạnh quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; bảo đảm an ninh Tết Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm. Yêu cầu đặt ra là phải duy trì kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến đấu; duy trì thông tin báo cáo thông suốt; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia diễu hành phát động.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, công nhân, mạng, dân tộc, tôn giáo; xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”. Lực lượng Công an sẽ đẩy mạnh tấn công tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội và nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá. Đồng thời, siết chặt quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; phòng ngừa vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Kết thúc buổi lễ, các lực lượng tham gia đều thể hiện quyết tâm cao, chấp hành nghiêm chế độ trực chiến đấu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị quan trọng năm 2026.

* Sáng 12/12, Công an phường Phúc Yên phối hợp Công an phường Xuân Hòa tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Trưởng Công an phường Phúc Yên phát động Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an tỉnh Phú Thọ về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm, Công an phường Phúc Yên phối hợp Công an phường Xuân Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm với nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự huy động nhiều lực lượng tham gia.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Công an phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức Lễ ra quân mở thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Công an hai phường chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết ổn định các vụ, việc liên quan an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Tập trung trấn áp các loại tội phạm; quyết tâm kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm như mục tiêu đề ra, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bảo đảm xã hội trật tự, kỷ cương, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo lễ ra quân

Để đợt cao điểm triển khai hiệu quả, đồng chí yêu cầu Trưởng Công an hai phường quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp thực hiện; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, lực lượng, gắn với địa bàn, lĩnh vực và “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ mục tiêu, yêu cầu, rõ kết quả".

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa cùng các lực lượng tham gia diễu hành.

Bắt đầu từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2025, các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra, với quyết tâm cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vì cuộc sống bình yên, an toàn của Nhân dân.

Hồng Duyên - Viết Dũng - Ngọc Linh