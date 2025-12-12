Hiệu quả từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Năm 2025, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân vùng Đất Tổ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét tại kho hàng của Công ty TNHH Tomoken Việt Nam sản xuất bình chữa cháy giả.

Chủ động phát động thi đua

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu xuyên suốt: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; với tinh thần “Chỉ huy mẫu mực, cán bộ chuyên cần, kỷ cương kỷ luật tốt” và phương châm “5 hơn”.

Trên cơ sở nội dung thi đua của Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an các xã phát động thi đua đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung trọng tâm, khẩu hiệu hành động cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Đồng thời, các đơn vị cụ thể hóa qua các đợt thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, chuyên đề công tác, lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp giữ ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Với mục tiêu bao trùm “An ninh chủ động”, “Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn, phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Công an tỉnh đã triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức trên địa bàn tỉnh, xử lý các tình huống phát sinh.

Sau mỗi đợt thi đua, công an các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời nhân rộng cách làm sáng tạo, mô hình tốt.

Giữ bình yên cho Nhân dân

Với những biện pháp thiết thực, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được cụ thể hóa bằng 124 mô hình với cách làm sáng tạo. Ở địa bàn miền núi như các xã: Thu Cúc, Toàn Thắng, Tam Phúc, Yên Thủy... các mô hình “Công an xã chính quy thân thiện”, “Bản Mông bình yên”, “Đội tuyên truyền đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ dân cư tự quản về ANTT”... đã trở thành lá chắn, điểm tựa vững chắc, góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn có tiếng vang trong toàn ngành. Nổi bật, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) và Phan Bạch Thông - Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ: Lô CN3, Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Qua điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, công ty đã bán ra thị trường 2,2 triệu bình chữa cháy các loại với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng. Qua các mẫu giám định, bình không có tác dụng dập tắt đám cháy. Vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen.

Năm 2025, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 87%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 94%; tỷ lệ xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 88%. Lực lượng Công an cũng phát hiện, khởi tố gần 700 vụ với trên 1.000 bị can phạm tội về ma túy; 169 vụ với 406 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; 7 vụ với 13 bị can lợi dụng không gian mạng, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các app, vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp...

Thành tích xuất sắc của Công an tỉnh được dư luận Nhân dân ủng hộ, khen ngợi. Qua bình xét phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Công an tỉnh dẫn đầu trong Cụm thi đua số 4, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm 2025 là thành quả của sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, hằng tháng, các tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với Công an cơ sở để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT. Nhờ vậy, các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Nhiều vụ việc phức tạp, mới nổi được đấu tranh, làm rõ, được Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao.

Huy Thắng