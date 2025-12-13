Giữ rừng mùa khô ở vùng cao Đà Bắc

Bước vào mùa khô hanh 2025–2026, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở các xã thuộc huyện Đà Bắc cũ tiếp tục được quan tâm. Với đặc thù địa hình hiểm trở, diện tích rừng rộng lớn và nhiều khu vực có nguy cơ cháy cao, việc giữ rừng, quản lý và bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo phát triển lâm nghiệp bền vững. Trong đó, lực lượng kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt, chủ công trong tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các biện pháp PCCCR, góp phần ổn định an ninh rừng và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm Đà Bắc rà soát, đánh giá tài nguyên rừng trên địa bàn.

Vùng Đà Bắc (cũ) có hơn 47.538 ha rừng, với tỷ lệ che phủ đạt gần 61%. Cơ cấu rừng đa dạng: 28.731 ha rừng tự nhiên, hơn 18.806 ha rừng trồng, cùng các diện tích rừng hỗn giao, rừng giang nứa và hơn 6.900 ha rừng tre, luồng – khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn khi bước vào thời kỳ khô hanh. Bên cạnh đó, 3.460 ha rừng mới trồng và các diện tích nương rẫy sản xuất xen canh của người dân cũng là những vùng dễ phát sinh cháy nếu việc xử lý thực bì, đốt dọn không tuân thủ quy định. Đặc biệt, địa hình Đà Bắc chủ yếu là núi đá vôi, chia cắt mạnh, giao thông khó khăn khiến công tác chữa cháy rừng nếu xảy ra sự cố sẽ gặp nhiều trở ngại.

Lực lượng kiểm lâm tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng tại cơ sở.

Nhận thức rõ nguy cơ và thách thức, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng và hoàn thiện phương án PCCCR sát với thực tế từng địa bàn. Hạt phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà, Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, các công ty lâm nghiệp và chủ rừng rà soát, chỉnh lý phương án bảo vệ rừng và PCCCR; ký cam kết trách nhiệm quản lý diện tích rừng; duy trì chế độ tuần tra, canh gác nghiêm ngặt. Đồng thời, hướng dẫn người dân khai thác, vệ sinh rừng đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa các nguy cơ cháy phát sinh từ hoạt động sản xuất.

Cán bộ kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2025-2026.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Bắc Đinh Hoàng Long cho biết: Công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả; từ việc bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đến tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ để kịp thời cảnh báo, xử lý các tình huống phát sinh. Đơn vị cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về lâm nghiệp và PCCCR, nâng cao nhận thức cho người dân về giá trị rừng, nguy cơ cháy rừng và trách nhiệm trong bảo vệ, phát triển rừng.

Tỷ lệ che phủ rừng vùng Đà Bắc đạt trên 61%, ở mức cao trong tỉnh.

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm thường xuyên tổ chức kiểm tra các khu rừng giáp ranh – nơi dễ xảy ra phá rừng làm nương hoặc tranh chấp đất đai; tăng cường tuần tra, giám sát các hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp. Nhờ làm tốt công tác phối hợp và bám địa bàn, trong năm 2025, khu vực Đà Bắc không để xảy ra cháy rừng; các vụ vi phạm đều được ngăn chặn, xử lý đúng quy định, giữ vững ổn định an ninh rừng.

Theo Hạt phó Hạt Kiểm lâm Đà Bắc, lực lượng kiểm lâm đã tham mưu thành lập đầy đủ Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã; xây dựng phương án PCCCR từ cấp xã đến xóm; hướng dẫn các chủ rừng điều chỉnh phương án khi có thay đổi về điều kiện khí hậu, thời tiết hoặc tính chất nguy hiểm. Các tổ bảo vệ rừng tại cơ sở được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, trở thành lực lượng quan trọng trong phương châm “bốn tại chỗ”.

Công tác giáo dục pháp luật về lâm nghiệp được triển khai thường xuyên, gắn với vận động nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, trồng rừng thâm canh gỗ lớn để nâng cao thu nhập, giảm sức ép lên rừng tự nhiên. Nhờ vậy, nhận thức của người dân ngày càng chuyển biến rõ rệt; ý thức giữ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được nâng lên; các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý và bảo vệ rừng.

Dù vậy, công tác bảo vệ rừng vẫn đối mặt nhiều khó khăn: Địa bàn rộng sau sáp nhập xã, dân cư rải rác, một bộ phận đồng bào dân tộc còn duy trì tập quán canh tác truyền thống; kinh phí tuyên truyền còn hạn chế; biên chế kiểm lâm mỏng trong khi khối lượng công việc lớn, địa hình phức tạp, di chuyển vất vả. Điều này đòi hỏi cần tiếp tục củng cố, tăng cường lực lượng, trang thiết bị, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò cộng đồng trong giữ rừng.

Bước vào mùa khô 2025–2026, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy; tổ chức trực PCCCR 24/7; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý mọi hành vi xâm hại rừng. Các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định pháp luật; các trường hợp vi phạm quy hoạch lâm nghiệp được rà soát, tham mưu xử lý.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng kiểm lâm Đà Bắc đang nỗ lực tối đa để giữ vững an ninh rừng trong mùa khô. Mục tiêu là siết chặt quản lý, bảo vệ bằng được diện tích rừng tự nhiên hiện có; chủ động cao độ trong PCCCR; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các chủ rừng và nhân dân, Đà Bắc quyết tâm giữ những cánh rừng xanh – tài nguyên quý giá và là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững.

Lê Chung