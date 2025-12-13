Dấu ấn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

6 tháng sau sáp nhập, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có những bước chuyển rõ nét: 38 loại mô hình được duy trì và triển khai rộng khắp, với 3.135 điểm mô hình, 76 điển hình tiên tiến được biểu dương. Những con số này không chỉ là thống kê mà là minh chứng cụ thể cho nỗ lực huy động sức dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân trong bối cảnh tổ chức hành chính thay đổi.

Phú Thọ sau sáp nhập có diện tích rộng, dân số đông với 148 đơn vị hành chính cấp xã. Thực tế này đòi hỏi công tác chỉ đạo, quản lý và triển khai các phong trào BVANTQ phải có những điều chỉnh, thích ứng kịp thời, khoa học và hiệu quả.

Công an xã Hoàng An ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tính đến cuối tháng 11/2025, toàn tỉnh đang vận hành 38 loại mô hình bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) khác nhau, tập trung vào tự phòng - tự quản - tự hòa giải tại cơ sở. Tổng cộng có 3.135 điểm mô hình, điển hình tiên tiến đã được khảo sát, sơ kết và biểu dương. Toàn tỉnh có 76 cá nhân, tập thể được ghi nhận là điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2022–2025.

Nhiều mô hình cho thấy hiệu quả định lượng. Cụ thể, mô hình “5 tự quản” được nhân rộng tại 259 điểm khu dân cư; thông qua hoạt động của các mô hình, quần chúng đã cung cấp hơn 6.000 nguồn tin liên quan ANTT, trong đó hơn 1.000 tin có giá trị giúp cơ quan công an giải quyết vụ việc; vận động giao nộp trên 55 kg pháo nổ, hàng trăm vũ khí thô sơ; vận động lắp thêm khoảng 600 camera an ninh phục vụ giám sát tại các điểm công cộng.

Mô hình “Camera an ninh” được duy trì ở 331 điểm; mô hình “4 an toàn về ANTT” triển khai tại 1.327 doanh nghiệp, 125 cơ quan và 211 cơ sở giáo dục với hàng nghìn lượt tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ. Những con số này là minh chứng sống động cho tính thực tiễn của phong trào ở cơ sở.

Lực lượng công an cơ sở, trọng tâm là công an xã chính quy đã tích cực bám sát địa bàn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động và xử lý sớm các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công an xã Nguyệt Đức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh mầm non trên địa bàn các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Các tổ dân cư tự quản, tổ liên gia, dòng họ tự quản, đội tuyên truyền bằng tiếng dân tộc... đã phát huy vai trò “mắt xích” trong phát hiện, cung cấp thông tin; nhiều vụ việc nhỏ được giải quyết kịp thời, nhiều điểm nóng được xóa bỏ. Việc kết nối dữ liệu camera, nhóm Zalo cảnh báo và cơ chế phối hợp với cơ quan chuyên môn rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, góp phần kéo giảm nguy cơ phức tạp về ANTT.

Việc biểu dương 76 điển hình và duy trì các đợt sơ kết, tổng kết ở 3.135 điểm mô hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa; nhiều mô hình được Bộ Công an, Cục Xây dựng phong trào BVANTQ thông báo kinh nghiệm, đề nghị nhân rộng. Từ góc độ quản lý đó cho thấy phong trào thực sự là hoạt động có tổ chức, có kết quả đo lường.

Tuy nhiên, phong trào còn gặp một số vướng mắc. Điển hình như quá trình sắp xếp tổ chức sau sáp nhập đặt ra yêu cầu điều chỉnh phân công, phân cấp nên dẫn tới thiếu hụt tạm thời nguồn nhân lực, kinh phí vận hành ở một số nơi; một số mô hình hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu tiêu chí đánh giá chuẩn để nhân rộng; nhận thức và trách nhiệm tham gia của một bộ phận nhân dân, cơ quan vẫn chưa đồng đều. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ kỹ thuật (hệ thống camera, cơ sở dữ liệu dân cư, nền tảng kết nối) cần được đầu tư ổn định hơn để phát huy tối đa hiệu quả phòng ngừa.

Thời gian tới, để chuyển hóa kết quả bước đầu thành sức mạnh bền vững, tỉnh tiếp tục tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng mô hình rõ ràng, khoa học để phân loại, khen thưởng và nhân rộng; bảo đảm nguồn lực ổn định, có trợ cấp, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí vận hành cho các mô hình hiệu quả, nhất là ở khu dân cư khó khăn. Nâng cao năng lực cho lực lượng công an cơ sở và đội ngũ nòng cốt tại khu dân cư về hòa giải, xử lý tình huống, kỹ năng thu thập, phân loại thông tin. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò doanh nghiệp, cơ quan, trường học, tôn giáo, người có uy tín trong việc cung cấp thông tin, trang bị camera, tổ chức tập huấn. Ứng dụng công nghệ gồm kết nối camera, nền tảng cảnh báo, cơ sở dữ liệu dân cư để rút ngắn thời gian phản ứng. Kiên quyết loại bỏ các mô hình mang tính hình thức; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động theo định kỳ...

Có thể khẳng định, chỉ sau gần 6 tháng đi vào vận hành mô hình mới trên một địa bàn rộng lớn hơn, quy mô dân cư lớn hơn với nhiệm vụ nặng nề, phức tạp hơn rất nhiều, nhưng phong trào Toàn dân BVANTQ ở Phú Thọ đã tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể.

Kết quả này không chỉ khẳng định những nỗ lực to lớn của Công an Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn tạo được niềm tin sâu rộng vào một tương lai tươi sáng của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào, cần có sự vào cuộc quyết liệt, có trọng tâm của các cấp chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Có như vậy, thế trận an ninh nhân dân ở Phú Thọ mới thực sự vững vàng, góp phần bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Quang Nam