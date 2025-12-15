Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Những tháng cuối năm, nhất là gần Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giữ ổn định thị trường và giá cả hàng hóa.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, các cấp, ngành bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 đã kịp thời điều tra, phát hiện và triệt phá nhiều vụ việc có tính chất vi phạm nghiêm trọng, phạm vi tác động lớn. Qua đó, giúp thị trường ổn định, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và tổ chức, đơn vị kinh doanh hợp pháp, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra sản phẩm, hàng hóa của hộ kinh doanh tại xã Tu Vũ.

Trong 11 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.740 vụ vi phạm, tăng 281 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu 119 vụ; hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ 53 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế hơn 1.560 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 362 tỷ đồng.

Dự báo thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giúp thị trường phát triển lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, kinh doanh, cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vận chuyển các mặt hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng; hàng tiêu dùng thiết yếu, tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân và hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân. Tập trung kiểm tra việc sản xuất, bày bán trái phép các loại hàng hóa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vi phạm về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm.

Theo đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, phụ trách tiếp tục tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý vi phạm, đặc biệt trong hoạt động thương mại điện tử. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hướng dẫn người dân nhận biết, phân biệt hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nguyễn Huế