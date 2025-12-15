Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 họp bàn chuẩn bị cưỡng chế thi hành án

Chiều 15/12, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 Phú Thọ tổ chức họp bàn nhằm thống nhất phương án, kế hoạch chuẩn bị cưỡng chế thi hành án đối với ông Diệp Ngọc Đại (sinh năm 1974) và bà Trương Thị Bẩy (sinh năm 1977), trú tại Tổ dân phố Đồng Đầm, phường Xuân Hòa. Buổi họp có sự tham dự của lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 Phú Thọ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh, ông Diệp Ngọc Đại và bà Trương Thị Bẩy buộc phải trả lại tài sản là đất có diện tích 4.412m2 tại thôn Đồng Đầm, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ cho người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Bản án đã được xét xử qua hai cấp và có hiệu lực pháp luật; đồng thời đã được Tòa án nhân dân Cấp cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm và thông báo kết quả với nội dung: “Không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm”.

Lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự 8 thông qua kế hoạch cưỡng chế thi hành án

Trong quá trình tổ chức thi hành án, các cơ quan, ban, ngành chức năng đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục ông Diệp Ngọc Đại và bà Trương Thị Bẩy tự nguyện chấp hành bản án, tuy nhiên không đạt kết quả. Dự kiến, cuộc cưỡng chế thi hành án sẽ được tổ chức vào sáng ngày 18/12, với diện tích tài sản phải giao cho người được thi hành án là 4.412 m2.

Đại diện chính quyền địa phương thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia cưỡng chế

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về trình tự, thủ tục cưỡng chế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia; đồng thời xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm việc cưỡng chế được thực hiện đúng pháp luật, khách quan, an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác đảm bảo ANTT, an toàn trong quá trình cưỡng chế được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng

Lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 Phú Thọ nhấn mạnh, cưỡng chế thi hành án là biện pháp cuối cùng khi người phải thi hành án không tự nguyện chấp hành, do đó công tác chuẩn bị phải được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Sau buổi họp, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 Phú Thọ sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để sẵn sàng tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Kim Liên